ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;

Κοινή Ανακοίνωση του Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτου Ζαμπάρα για το βίαιο κλείσιμο της μονάδας Πτολεμαΐδα 5

Εν μέσω ενεργειακής αβεβαιότητας και εκτίναξης των τιμών, η ΔΕΗ, με συνευθύνη της κυβέρνησης, προχωρά στο οριστικό κλείσιμο της πιο σύγχρονης και αποδοτικής θερμοηλεκτρικής μονάδας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, της «Πτολεμαΐδα 5».

Τους τελευταίους μήνες, η μονάδα υπολειτουργεί συνειδητά, με δραστική μείωση της παραγωγής της και πλήρη παύση τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για μια μονάδα που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος ανά μεγαβατώρα σε σχέση με πολλές μονάδες φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξανόμενων διεθνών τιμών, αξιοποιώντας εγχώριους πόρους και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τις μονάδες LNG.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση και η ΔΕΗ προχωρούν σε μια εξαιρετικά δαπανηρή επιλογή μετατροπής της μονάδας σε φυσικό αέριο, με κόστος που προσεγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας σε πρόωρη διακοπή της λειτουργίας της στη σημερινή της μορφή και στερώντας από το σύστημα κρίσιμη ισχύ σε μια περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας.

Στην πράξη, εγκαταλείπεται μια σύγχρονη μονάδα που αξιοποιεί εγχώριους πόρους και αντικαθίσταται από αυξημένη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, οδηγώντας σε ένα ακριβότερο και πιο ευάλωτο ενεργειακό μοντέλο.

Παράλληλα, προωθείται το άμεσο και μη αναστρέψιμο κλείσιμο των εναπομεινασών λιγνιτικών μονάδων, όπως του Αγίου Δημητρίου, επιτείνοντας τους κινδύνους για την επάρκεια και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, σε μια επιλογή που δεν συνιστά υπεύθυνο ενεργειακό σχεδιασμό αλλά μια βεβιασμένη και επικίνδυνη πολιτική που οδηγεί σε ένα ακριβότερο και πιο εξαρτημένο ενεργειακό μοντέλο.

Την ίδια ώρα, ακόμη και θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς έχουν επισημάνει την ανάγκη διατήρησης της μονάδας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ήδη από το 2025, είχε ζητήσει τη συνέχιση της λειτουργίας της για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, κόστους και περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει τη διατήρησή της έως τουλάχιστον το 2027 για λόγους επάρκειας του συστήματος, ενώ το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει τη λειτουργία της έως το 2028.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο Σχέδιο «Έκτακτης Ετοιμότητας» της ΡΑΑΕΥ (2025) αναγνωρίζεται η ανάγκη αυξημένης λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων σε συνθήκες περιορισμού του φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Παρά τα παραπάνω, η κυβέρνηση και η ΔΕΗ αγνοούν τις τεκμηριωμένες αυτές επισημάνσεις, επιμένοντας σε μια επιλογή που επιβαρύνει το κόστος ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.

Η ΔΕΗ, πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση υψηλών τιμών, συμβάλλει στην εκτόξευση της ενεργειακής ακρίβειας και των υπερκερδών, ενώ η κυβέρνηση, αντί να προστατεύσει την ενεργειακή ασφάλεια και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, επιλέγει μια στρατηγική που επιβαρύνει την κοινωνία και ενισχύει ένα ακριβότερο και πιο εξαρτημένο ενεργειακό μοντέλο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αναδείξει έγκαιρα τους κινδύνους αυτής της πολιτικής. Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που διαμόρφωσε προέβλεπε μια ισορροπημένη και σταδιακή ενεργειακή μετάβαση, με διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, της συγκράτησης του κόστους και της αξιοποίησης των εγχώριων πόρων.

Αντίθετα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε μια βίαιη απολιγνιτοποίηση, αυξάνοντας δραματικά τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα και καθιστώντας τη χώρα πιο ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις και στην εξάρτηση από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, με διατήρηση ενός αναγκαίου ποσοστού λιγνιτικής παραγωγής της τάξης του 10% έως την πλήρη ωρίμανση του ενεργειακού συστήματος των ΑΠΕ, με επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, τα δίκτυα και την αυτοπαραγωγή, με έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες.

Ειδικά για τη μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της στη σημερινή της μορφή, ως σύγχρονης και αποδοτικής λιγνιτικής μονάδας, για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας.

Η πρόωρη παύση της λειτουργίας της αποτελεί ενεργειακά και οικονομικά λανθασμένη επιλογή, που αποδυναμώνει τη χώρα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.

Καλούμε την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ να αναθεωρήσουν άμεσα την επιλογή πρόωρης διακοπής της λειτουργίας της και να υιοθετήσουν έναν ορθολογικό ενεργειακό σχεδιασμό που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Καλούμε τη ΡΑΑΕΥ να εγκρίνει την παράταση λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επάρκειας και ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Η ΔΕΗ, αξιοποιώντας δημόσιους πόρους και στρατηγικές υποδομές, οφείλει να συμβάλλει ενεργά στη συγκράτηση του κόστους ενέργειας και όχι στην επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομίας.

Η επιμονή σε επιλογές που εξυπηρετούν ένα ακριβότερο και πιο εξαρτημένο ενεργειακό μοντέλο, σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας, δεν μπορεί να συνεχιστεί.