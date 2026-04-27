ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 10:13

Κοινή Ανακοίνωση του Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτου Ζαμπάρα για το βίαιο κλείσιμο της μονάδας Πτολεμαΐδα 5

Εν μέσω ενεργειακής αβεβαιότητας και εκτίναξης των τιμών, η ΔΕΗ, με συνευθύνη της κυβέρνησης, προχωρά στο οριστικό κλείσιμο της πιο σύγχρονης και αποδοτικής θερμοηλεκτρικής μονάδας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, της «Πτολεμαΐδα 5».

Τους τελευταίους μήνες, η μονάδα υπολειτουργεί συνειδητά, με δραστική μείωση της παραγωγής της και πλήρη παύση τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για μια μονάδα που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος ανά μεγαβατώρα σε σχέση με πολλές μονάδες φυσικού αερίου, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξανόμενων διεθνών τιμών, αξιοποιώντας εγχώριους πόρους και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τις μονάδες LNG.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση και η ΔΕΗ προχωρούν σε μια εξαιρετικά δαπανηρή επιλογή μετατροπής της μονάδας σε φυσικό αέριο, με κόστος που προσεγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας σε πρόωρη διακοπή της λειτουργίας της στη σημερινή της μορφή και στερώντας από το σύστημα κρίσιμη ισχύ σε μια περίοδο ενεργειακής αβεβαιότητας.

Στην πράξη, εγκαταλείπεται μια σύγχρονη μονάδα που αξιοποιεί εγχώριους πόρους και αντικαθίσταται από αυξημένη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, οδηγώντας σε ένα ακριβότερο και πιο ευάλωτο ενεργειακό μοντέλο.

Παράλληλα, προωθείται το άμεσο και μη αναστρέψιμο κλείσιμο των εναπομεινασών λιγνιτικών μονάδων, όπως του Αγίου Δημητρίου, επιτείνοντας τους κινδύνους για την επάρκεια και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, σε μια επιλογή που δεν συνιστά υπεύθυνο ενεργειακό σχεδιασμό αλλά μια βεβιασμένη και επικίνδυνη πολιτική που οδηγεί σε ένα ακριβότερο και πιο εξαρτημένο ενεργειακό μοντέλο.

Την ίδια ώρα, ακόμη και θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς έχουν επισημάνει την ανάγκη διατήρησης της μονάδας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ήδη από το 2025, είχε ζητήσει τη συνέχιση της λειτουργίας της για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, κόστους και περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει τη διατήρησή της έως τουλάχιστον το 2027 για λόγους επάρκειας του συστήματος, ενώ το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει τη λειτουργία της έως το 2028.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο Σχέδιο «Έκτακτης Ετοιμότητας» της ΡΑΑΕΥ (2025) αναγνωρίζεται η ανάγκη αυξημένης λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων σε συνθήκες περιορισμού του φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Παρά τα παραπάνω, η κυβέρνηση και η ΔΕΗ αγνοούν τις τεκμηριωμένες αυτές επισημάνσεις, επιμένοντας σε μια επιλογή που επιβαρύνει το κόστος ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.

Η ΔΕΗ, πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση υψηλών τιμών, συμβάλλει στην εκτόξευση της ενεργειακής ακρίβειας και των υπερκερδών, ενώ η κυβέρνηση, αντί να προστατεύσει την ενεργειακή ασφάλεια και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, επιλέγει μια στρατηγική που επιβαρύνει την κοινωνία και ενισχύει ένα ακριβότερο και πιο εξαρτημένο ενεργειακό μοντέλο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αναδείξει έγκαιρα τους κινδύνους αυτής της πολιτικής. Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που διαμόρφωσε προέβλεπε μια ισορροπημένη και σταδιακή ενεργειακή μετάβαση, με διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, της συγκράτησης του κόστους και της αξιοποίησης των εγχώριων πόρων.

Αντίθετα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε μια βίαιη απολιγνιτοποίηση, αυξάνοντας δραματικά τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα και καθιστώντας τη χώρα πιο ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις και στην εξάρτηση από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, με διατήρηση ενός αναγκαίου ποσοστού λιγνιτικής παραγωγής της τάξης του 10% έως την πλήρη ωρίμανση του ενεργειακού συστήματος των ΑΠΕ, με επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, τα δίκτυα και την αυτοπαραγωγή, με έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες.

Ειδικά για τη μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της στη σημερινή της μορφή, ως σύγχρονης και αποδοτικής λιγνιτικής μονάδας, για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας.

Η πρόωρη παύση της λειτουργίας της αποτελεί ενεργειακά και οικονομικά λανθασμένη επιλογή, που αποδυναμώνει τη χώρα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων.

Καλούμε την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ να αναθεωρήσουν άμεσα την επιλογή πρόωρης διακοπής της λειτουργίας της και να υιοθετήσουν έναν ορθολογικό ενεργειακό σχεδιασμό που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Καλούμε τη ΡΑΑΕΥ να εγκρίνει την παράταση λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επάρκειας και ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Η ΔΕΗ, αξιοποιώντας δημόσιους πόρους και στρατηγικές υποδομές, οφείλει να συμβάλλει ενεργά στη συγκράτηση του κόστους ενέργειας και όχι στην επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομίας.

Η επιμονή σε επιλογές που εξυπηρετούν ένα ακριβότερο και πιο εξαρτημένο ενεργειακό μοντέλο, σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας 27 Απριλίου 2026
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης 27 Απριλίου 2026
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης

Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»

ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας

Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια

Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο