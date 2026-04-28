Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά το πέρας των συναντήσεών του με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού εξωτερικών:

«Ήταν εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Τρίπολη, για να συναντηθώ για δεύτερη φορά με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ζεστή υποδοχή και φιλοξενία την ηγεσία στην Τρίπολη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις. Ζητήματα, τα οποία ανάγονται στο διμερές εμπόριο, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, στην πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία.

Αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες, οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες. Είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες».