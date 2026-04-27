Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια μελλοντική υπόσχεση. Ουσιαστικά είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση που ήδη μετασχηματίζει τον τρόπο που λειτουργούμε, που εργαζόμαστε, που παράγουμε. Είναι μια νέα εποχή και όχι μόνο μια νέα τεχνολογία. Περισσότερες από 400 χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήδη βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα μέσα από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 89% των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν ΑΙ αναφέρουν αύξηση εσόδων κατά μέσο όρο 18%. Και έχει αποδειχθεί -σύμφωνα με μελέτες- ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους την Τεχνητή Νοημοσύνη, βλέπουν ουσιαστικά τετραπλάσια αύξηση παραγωγικότητας.

Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αξιοποιήσουν αυτή τη μετάβαση ως αναπτυξιακό άλμα. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά, την πρώτη ύλη για να εξελιχθεί με όρους μέλλοντος και να καταστεί πραγματικά ένας κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο 11ο Economic Delphi Forum και πλαίσιο της συζήτησης με θέμα: «Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των γεωπολιτικών αλλαγών».

Αναφερόμενος στο οικοσύστημα καινοτομίας ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε ότι: «Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η Technopolis και βέβαια το Thess INTEC, που φιλοδοξούμε ν΄αποτελέσει τη ναυαρχίδα του τοπικού οικοσυστήματος τεχνογνωσίας στην περιοχή, οι υποδομές logistics, τα Data Centers και ο νέος υπερυπολογιστής ΑΙ στη Δυτική Μακεδονία, συγκροτούν ένα δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας μαζί με την αστείρευτη πηγή νέων ταλέντων, σε μια περιοχή που προσελκύει ήδη μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας».

«Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «διαδραματίζει το ΕΚΕΤΑ, κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, που συνδέει την έρευνα με την αγορά αναπτύσσοντας λύσεις που εφαρμόζονται στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην υγεία ακόμη και σε συνεργασία με δήμους για λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε εκεί το AI Nucleus, το νέο εμβληματικό κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΕΚΕΤΑ, με προϋπολογισμό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και δυναμικότητα περίπου 150 ερευνητών», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στη στήριξη της επιχειρηματικότητας ο κ. Καλαφάτης επισήμανε: «Στόχος μας είναι η επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εργαστήριο στην αγορά και η ενίσχυση συνεργασιών με επιχειρήσεις που θέλουν να ενσωματώσουν λύσεις AI στις παραγωγικές τους διαδικασίες. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: να μεταφέρουμε τη γνώση από το εργαστήριο στην παραγωγή. Διότι, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία έρευνα δεν ολοκληρώνει τον κοινωνικό της ρόλο αν δεν μετατραπεί σε καινοτομία που αλλάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Γι’ αυτό», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «επενδύουμε πάνω από 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, θωρακίζοντάς τα για τις επόμενες δεκαετίες. Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει μοχλός βιομηχανικής αναβάθμισης, εξαγωγικής ενίσχυσης και βιώσιμης ανάπτυξης για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα».

H Ελλάδα αποτελεί σημείο πολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή

Μιλώντας στη συζήτηση με θέμα: «Κρίση και Εκλογές: Οι ανακατατάξεις ισχύος στο νέο πολιτικό τοπίο» ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τάχθηκε κατά των πρόωρων εκλογών τονίζοντας συγκεκριμένα ότι: «Μια Κυβέρνηση εκλέγεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μιας τετραετίας για να υλοποιήσει το πρόγραμμα για το οποίο δεσμεύθηκε στον ελληνικό λαό. Και είναι έντιμο στο τέλος της τετραετίας, τελικά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας -εν προκειμένω- ν΄αξιολογηθεί εάν ήταν συνεπής στις δεσμεύσεις της», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης προσθέτοντας ότι: «Σε περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και προκλήσεων η Ελλάδα με τη σημερινή διακυβέρνηση αποτελεί σημείο πολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

“Οι εκλογές προκηρύσσονται πρόωρα όταν υπάρχουν αδιέξοδα”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. “Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο. Υπάρχει μια Κυβέρνηση η οποία καθημερινά ασκεί δημόσιες πολιτικές σε όλα τα πεδία. Και σύμφωνα με τους δείκτες και τις εκτιμήσεις των πολιτών, όπως διαφαίνεται και στις δημοσκοπήσεις -και όχι μόνο- η πορεία αυτής της Κυβέρνησης είναι θετική. Δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο. Το αντίθετο. Λύνει προβλήματα και βγάζει τη χώρα από ένα σχεδόν αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει το 2019”, επισήμανε ο Σταύρος Καλαφάτης.