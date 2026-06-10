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ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες

ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες
Newsroom
Τετάρτη, 10/06/2026 - 09:16
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Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αμιγώς ως πάροχος χονδρικής, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς, με απόλυτη ουδετερότητα.

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει την υπογραφή μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) με τη Vodafone Ελλάδας για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας με ίση συμμετοχή (50-50), που θα προκύψει από τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΕΗ Fibergrid (100% θυγατρική της ΔΕΗ) και Fiber2All (100% θυγατρική της Vodafone Ελλάδας) και θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα.

Με την υπογραφή του μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων ξεκινά η διαδικασία για τον αναλυτικό σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τους απαραίτητους ελέγχους μεταξύ των δύο πλευρών (due diligence), την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αμιγώς ως πάροχος χονδρικής, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς, με απόλυτη ουδετερότητα.

Το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει πλέον φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά (homes passed), εκ των οποίων πάνω από 1,1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Η κάλυψη του δικτύου FTTH της Vodafone ξεπερνά τα 550.000 σπίτια κι επιχειρήσεις.

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