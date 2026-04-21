ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/04/2026 - 09:42

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης

Newsroom
Τρίτη, 21/04/2026 - 12:20

Επιστολή του ευρωβουλευτή της ΝΔ προς τους επίτροπους Π. Σεράφιν και Β. Ντομπρόβσκις

Την άμεση παρέμβαση των επιτρόπων Προϋπολογισμού Πιορτ Σεράφιν και Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόβσκις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητά ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ενόψει της τελικής φάσης απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, έπειτα από αιτήματα της Περιφέρειας, των δημάρχων και των Επιμελητηρίων της περιοχής.

Ο κ. Αυτιάς καλεί την Επιτροπή να διπλασιάσει έως το 2035, τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και άλλων ευρωπαϊκών πόρων, λόγω της υψηλής εξάρτησης της περιοχής από τον λιγνίτη.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κ. Επίτροποι,

Στην πατρίδα μου, την Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συντελείται μια τεράστια κοινωνικοοικονομική προσαρμογή, λόγω αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην ενέργεια, δηλαδή της παραγωγής ενέργειας με χαμηλό λιγνιτικό αποτύπωμα.

Ήδη, η Κυβέρνηση της Ελλάδας έχει θεσμοθετήσει πολιτικές για αυτή τη μετεξέλιξη, όπως είναι το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενώ υιοθέτησε και ειδικά φορολογικά κίνητρα στις λιγνιτικές περιοχές (Φλώρινα, Κοζάνη, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο).

Οι κάτοικοι της Δ. Μακεδονίας, οι οποίοι είχαν άμεση και καθολική επαγγελματική εξάρτηση από τον λιγνίτη, ζητούν νέα άμεση και αυξημένη χρηματοδοτική ενίσχυση, πέραν της δοθείσης, ώστε να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τομείς που έχουν σχέση με την καθαρή ενέργεια, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την τεχνολογία, την υγεία, την εκπαίδευση και γενικότερα την ανάπτυξη.

Η Δυτική Μακεδονία, επι 70 χρόνια αξιοποίησε τον λιγνίτη και στήριξε την οικονομία της χώρας και της περιοχής. Δικαιούται τη στήριξή σας. Απαιτούνται νέες εστιασμένες πολιτικές με γνώμονα την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Οι πολίτες ζητούν, πέραν των όσων ποσών έχουν διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας, νέα ισχυρή ώθηση με πρόσθετους πόρους καιεφαρμογή της «Ρήτρας Απολιγνιτοποίησης». Έτσι, η μετάβαση θα είναι και δίκαιη, αλλά και περισσότερο αποτελεσματική για τη Δυτική Μακεδονία και τους κατοίκους της:

Κατόπιν όλων αυτών, σας ζητώ:

  • Διπλασιασμό των κονδυλίων έως το 2035, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και άλλων ευρωπαϊκών πόρων.
  • Να λάβετε άμεσα υπόψη τα ειδικά μειονεκτήματα των λιγνιτικών περιοχών και να στηρίξετε ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

