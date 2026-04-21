Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο

Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα συναντήθηκε με μέλη του Προεδρείου του Σπάρτακου και, ειδικότερα, τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Φασίδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Σπανοδημητρίου

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση για εργασιακά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα του κλάδου. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η εξελισσόμενη βίαιη απολιγνιτοποίηση που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική μέριμνα για τους εργαζόμενους -μόνιμους και συμβασιούχους- των λιγνιτικών πεδίων.

Ειδικότερα, ενώ έχει ανακοινωθεί -σύμφωνα με το Ε.Σ.Ε.Κ. και τον προγραμματισμό της Δ.Ε.Η.- το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου για τις 15 Μαΐου και της Πτολεμαΐδας V για τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πλήρες σκότος αναφορικά με το μέλλον τους.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη και δυσμενή εξέλιξη, καθώς η έλλειψη εγγυήσεων εκ μέρους της Δ.Ε.Η. επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που προβλέπουν απομάκρυνση, απαξίωση και δυσμενείς μετακινήσεις εργαζομένων σε άλλες περιοχές της χώρας, κάτι που θα είναι πολλαπλά καταστροφικό, όχι μόνο για τους περίπου 3.000 εργαζόμενους (μόνιμους, συμβασιούχους, εργολαβικούς και με παροχή υπηρεσιών), όσο και για ολόκληρη την περιοχή.

Η Βουλευτής εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ έχει σαφή και διακηρυγμένη θέση για παραμονή του λιγνίτη στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για λόγους ασφάλειας και επάρκειας, όσο και για λόγους ανεξαρτησίας και κόστους ρεύματος για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση η κ. Βέττα ενημέρωσε το Προεδρείο του Σπάρτακου για τις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις για την απολιγνιτοποίηση, τόσο γενικά, όσο και για ειδικότερα ζητήματα (τηλεθέρμανση, αποκατάσταση εδαφών, ενεργειακή επάρκεια, περιβαλλοντικά ζητήματα κλπ), καθώς και για την εξειδικευμένη, πρόσφατη ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μέλλον των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα, όπως η άναρχη ανάπτυξη Α.Π.Ε., η οποία εξελίσσεται χωρίς κανέναν χωρικό και χρονικό σχεδιασμό σε βάρος κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας, όπως και για τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που οδηγούν χώρες, όπως π.χ. η Ιταλία, να σταθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα, διατηρώντας στην ενεργειακή τους εφεδρεία όλες τις μονάδες που διαθέτουν, για πολλά ακόμη χρόνια.

Κλείνοντας η Βουλευτής ανέφερε ότι είναι στην διάθεση τους για υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών, καθώς ο αγώνας των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία, είναι αγώνας ζωής και επιβίωσης όλης της τοπικής κοινωνίας.