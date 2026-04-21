Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο

Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Newsroom
Τρίτη, 21/04/2026 - 11:12

Η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα συναντήθηκε με μέλη του Προεδρείου του Σπάρτακου και, ειδικότερα, τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Φασίδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Σπανοδημητρίου

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση για εργασιακά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα του κλάδου. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η εξελισσόμενη βίαιη απολιγνιτοποίηση που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική μέριμνα για τους εργαζόμενους -μόνιμους και συμβασιούχους- των λιγνιτικών πεδίων.

Ειδικότερα, ενώ έχει ανακοινωθεί -σύμφωνα με το Ε.Σ.Ε.Κ. και τον προγραμματισμό της Δ.Ε.Η.- το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου για τις 15 Μαΐου και της Πτολεμαΐδας V για τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πλήρες σκότος αναφορικά με το μέλλον τους.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη και δυσμενή εξέλιξη, καθώς η έλλειψη εγγυήσεων εκ μέρους της Δ.Ε.Η. επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που προβλέπουν απομάκρυνση, απαξίωση και δυσμενείς μετακινήσεις εργαζομένων σε άλλες περιοχές της χώρας, κάτι που θα είναι πολλαπλά καταστροφικό, όχι μόνο για τους περίπου 3.000 εργαζόμενους (μόνιμους, συμβασιούχους, εργολαβικούς και με παροχή υπηρεσιών), όσο και για ολόκληρη την περιοχή.

Η Βουλευτής εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ έχει σαφή και διακηρυγμένη θέση για παραμονή του λιγνίτη στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για λόγους ασφάλειας και επάρκειας, όσο και για λόγους ανεξαρτησίας και κόστους ρεύματος για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση η κ. Βέττα ενημέρωσε το Προεδρείο του Σπάρτακου για τις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις για την απολιγνιτοποίηση, τόσο γενικά, όσο και για ειδικότερα ζητήματα (τηλεθέρμανση, αποκατάσταση εδαφών, ενεργειακή επάρκεια, περιβαλλοντικά ζητήματα κλπ), καθώς και για την εξειδικευμένη, πρόσφατη ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μέλλον των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα, όπως η άναρχη ανάπτυξη Α.Π.Ε., η οποία εξελίσσεται χωρίς κανέναν χωρικό και χρονικό σχεδιασμό σε βάρος κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας, όπως και για τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που οδηγούν χώρες, όπως π.χ. η Ιταλία, να σταθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα, διατηρώντας στην ενεργειακή τους εφεδρεία όλες τις μονάδες που διαθέτουν, για πολλά ακόμη χρόνια.

Κλείνοντας η Βουλευτής ανέφερε ότι είναι στην διάθεση τους για υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών, καθώς ο αγώνας των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία, είναι αγώνας ζωής και επιβίωσης όλης της τοπικής κοινωνίας.

