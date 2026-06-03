Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2026

Για 4 ο συνεχόμενο μήνα οι ΑΠΕ ήταν στην κορυφή της ηλεκτροπαραγωγής με 2,107 GWh, παρά το υψηλό μηνιαίων περικοπών που σημειώθηκε τον Απρίλιο με 475 GWh. Οι 7 πρώτες μπαταρίες που μπήκαν στο σύστημα περιόρισαν τις περικοπές ΑΠΕ κατά μόλις 0.72% και την ηλεκτροπαραγωγή από αέριο κατά μόλις 0.26%. Η υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγή από αέριο και λιγνίτη (1,340 GWh και 197 GWh αντίστοιχα), οδήγησαν σε πτώση της μέσης τιμής στη χονδρεμπορική (89 €/MWh, -6.6%). Ωστόσο, στο 4μηνο αυτό, το αέριο με 7,329 GWh ήταν μόλις 1.2% κάτω από τα περσινά επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι καθαρές εξαγωγές έφτασαν σε υψηλό με 3.6 TWh.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Απρίλιος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Απρίλιος 2026). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Σεπτέμβριος 2025). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Ιανουάριος 2026). Για τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Απρίλιος

Τον Απρίλιο 2026, οι ΑΠΕ συνέχισαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα να βρίσκονται στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2,107 GWh, παρά τη μείωση κατά 17.3% σε σχέση με τον Μάρτιο. Συγκριτικά με τον περσινό Απρίλιο, οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 8.5%.

Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους. Με 1,340 GWh, το αέριο ήταν μειωμένο κατά 31.2% σε σχέση με τον Μάρτιο, ωστόσο, ήταν αυξημένο κατά 22.8% συγκριτικά με τον περσινό Απρίλιο.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 336 GWh και σχεδόν τη μισή ηλεκτροπαραγωγή από αυτή του Μαρτίου. Ωστόσο, συγκριτικά με τον Απρίλιο 2025, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ήταν αυξημένα κατά 73.9%.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 197 GWh και χαμηλό εξαμήνου. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025, ο λιγνίτης είχε 40.1% αύξηση. Αντίθετα, το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά εμφανίζει αισθητή μείωση από τις αρχές του έτους, βάσει των τελευταίων δεδομένων από ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, η ηλεκτροπαραγωγή πετρελαίου έφτασε τις 140 GWh, μειωμένη κατά 8.9% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 44.4% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.

Τον Απρίλιο 2026 τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία τα 7 πρώτα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 3.5 GWh, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 2.9 GWh.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση αυτόν τον μήνα ήταν 3,947 GWh, μειωμένη κατά 12.9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και κατά 2.6% συγκριτικά με πέρυσι. Η συνολική ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 4,124 GWh, μειωμένη κατά 26.6% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η χώρα συνέχισε να είναι εξαγωγική αλλά λόγω έργων συντήρησης στις διασυνδέσεις με την Ιταλία και με την Αλβανία, οι καθαρές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 83.3% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα φτάνοντας τις 177 GWh. Πέρυσι, ο Απρίλιος ήταν ο μόνος μήνας του έτους που η χώρα ήταν καθαρός εισαγωγέας (432.5 GWh) λόγω προβλημάτων στη διασύνδεση με την Ιταλία.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (προημερήσια αγορά) τον Απρίλιο έπεσε στα 89 €/MWh (-6.6% από τον Μάρτιο), χάρη στη μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτό αέριο και λιγνίτη συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα ενώ οι ΑΠΕ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρώτοι τέσσερις μήνες του έτους

Συγκρίνοντας αθροιστικά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026 με τους αντίστοιχους των τελευταίων έντεκα ετών, οι ΑΠΕ βρίσκονται στην πρώτη θέση με ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής 9,342 GWh.

Στη δεύτερη θέση για το πρώτο τετράμηνο του έτους ήταν το αέριο με 7,329 GWh και μείωση 1.2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ήταν η δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή γι’ αυτό το διάστημα μετά το ρεκόρ του 2025 (7,416 GWh).

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 2,861 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,070 GWh και ιστορικό χαμηλό για το πρώτο τετράμηνο του έτους. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το πετρέλαιο με 553 GWh και ιστορικό χαμηλό γι’ αυτήν την περίοδο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διασύνδεση της Κρήτης.

Η εγχώρια ζήτηση για το πρώτο τετράμηνο του έτους έφτασε στις 17,565

GWh αθροιστικά για το τετράμηνο.

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας το πρώτο τετράμηνο του 2026 με το πρώτο τετράμηνο του 2025, παρατηρείται ότι τα τρία ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) μειώθηκαν συνολικά κατά 671 GWh. Αυτή η μείωση σε συνδυασμό με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης ήταν συνολικά 879 GWh, ποσότητα που υπερκαλύφθηκε από την αύξηση των ΑΠΕ (+1,627 GWh ή +21.1%). Έτσι, μεγάλο μέρος της αύξησης των ΑΠΕ, καθώς και της ακόμη μεγαλύτερης αύξησης των μεγάλων υδροηλεκτρικών (+2,006 GWh ή +234.8%) πήγαν σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε γειτονικές χώρες. Οι καθαρές εξαγωγές σχεδόν οκταπλασιάστηκαν συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025 (+3,169 GWh ή +744%).

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η αύξηση αυτό το διάστημα του έτους φαίνεται να οφείλεται τόσο στα αιολικά όσο και στα φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικά για την υψηλή τάση, η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 4,412 GWh (+33% σε σχέση με το 2025), ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 1,322 GWh (+29.2% σε σχέση με το 2025).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο τετράμηνο του 2026, σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025 ήταν:

Λιγνίτης: -15.6%

Ορυκτό αέριο: -1.2%

Πετρέλαιο: -41.1%

ΑΠΕ: +21.1%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +234.8%

Καθαρές εξαγωγές: +744.4%

Εγχώρια ζήτηση: -1.2%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αυτοπαραγωγή) με συνολική παραγωγή 12,203 GWh έφτασαν σε ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, αέριο, πετρέλαιο) κατά 3,251 GWh.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι καθαρές πηγές ενέργειας παρουσίασαν αύξηση 42.4%, ενώ τα ορυκτά καύσιμα αντίθετα μειώθηκαν κατά 6.8%. Έτσι, η καθαρή ενέργεια ανέτρεψε την εικόνα του 2025 για το πρώτο τετράμηνο του έτους, περνώντας πρώτη στην κάλυψη της ζήτησης με μερίδιο 69.5%, και στην ηλεκτροπαραγωγή με μερίδιο 57.7%.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Απρίλιο ήταν 475 GWh (ή 18.4% της παραγωγής ΑΠΕ), αυξημένες κατά 142.5% συγκριτικά με τον Μάρτιο και κατά 32% συγκριτικά με τις περικοπές Απριλίου 2025. Αθροιστικά για το πρώτο τετράμηνο, οι συνολικές περικοπές εκτιμώνται στις 884.8 GWh (8.7% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), σχεδόν 2.5 φορές περισσότερες από τις περικοπές του πρώτου τετραμήνου 2025 (359 GWh).

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Κυριακή 5 Απριλίου 2026, με περικοπές 47.8 GWh (ή 10% των συνολικών περικοπών του μήνα). Οι περισσότερες περικοπές τον Απρίλιο σημειώθηκαν μεταξύ 9 το πρωί και 3 το μεσημέρι.

Αποθήκευση

Οι πρώτες επτά μονάδες μπαταριών μπήκαν σε δοκιμαστική λειτουργία μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Με βάση τις μέγιστες φορτίσεις που καταγράφηκαν στις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ για τον ίδιο μήνα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μπαταριών μεγάλης κλίμακας στη χώρα είναι 220 MW. Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, οι μπαταρίες απορροφούσαν ενέργεια κυρίως μεταξύ και 09.00 – 15.00 και δευτερευόντως μεταξύ 00.00-03.00 , ενώ απέδιδαν ενέργεια πρωτίστως μεταξύ 16.00-23.00 και δευτερευόντως μεταξύ 04.00-08.00.

Συνολικά για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι μπαταρίες απορρόφησαν 4.04 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 3.51 GWh. Ωστόσο, απορροφήσεις ύψους 0.61 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Απριλίου ανήλθαν σε 475 GWh, προκύπτει ότι οι εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν μόλις το 0.72% των περικοπών ΑΠΕ, ενώ η έγχυση των 3.51 GWh περιόρισε τη χρήση αερίου κατά μόλις 0.26% τον ίδιο μήνα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης περισσότερων μπαταριών που έχουν ήδη όρους σύνδεσης προκειμένου να αποτραπούν πολύ περισσότερες περικοπές και να περιοριστεί η χρήση αερίου κατά τις βραδινές αιχμές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών

Όσον αφορά τις ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Απρίλιο 2026 σημειώθηκαν 183 ώρες, 63.5 ώρες επιπλέον από τον προηγούμενο μήνα και 123 ώρες παραπάνω από τον Απρίλιο 2025.

Αθροιστικά το πρώτο τετράμηνο του 2026 είχαμε 517 ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές, ενώ την ίδια περίοδο του 2025, αυτό συνέβη μόλις 68 ώρες.