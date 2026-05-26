ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας

Δεν είναι μόνο η απολιγνιτοποίηση, δεν είναι η απαξίωση , δεν είναι η ανασφάλεια και η ανησυχία

Τελειωμό δεν έχουν τα δεινά στο χώρο της ΔΕΗ, για τους εργαζόμενους και όχι μόνο.

Η κατάργηση της βάρδιας που τίθεται σε εφαρμογή από 1/6/2026, αποδεικνύει πλέον με τον πιο παραστατικό τρόπο την εμμονή που υφίσταται και επηρεάζει ποικιλοτρόπως τους εργαζόμενους, την κοινωνία, τους καταναλωτές.

Η κατάργηση της βάρδιας ουσιαστικά φέρνει τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των εργαζόμενων που θα έχουν να αντιμετωπίσουν μία πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή που είχαν σχεδιάσει με βάση το καθεστώς της βάρδιας.

Περαιτέρω, η νέα συνθήκη θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδιασμού της επιχείρησης και τις εκτέλεσης εργασιών από τους συναδέλφους δημιουργώντας, προφανώς, πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις.

Σα να μην έφθαναν όλα αυτά, η καταστροφή του εξοπλισμού της επιχείρησης που αποτελούν επένδυση του Ελληνικού λαού με χρήματα του δημοσίου, ξεπερνά κάθε όριο λογικής επαναφέροντας και εντείνοντας την πολιτική της μονομερούς λειτουργίας και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ζητά από τη Διοίκηση να πάρει πίσω την απόφαση για την βάρδια και θα κάνει ότι είναι δυνατόν για την ακύρωσή της.