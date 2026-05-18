ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη

Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 10:22
Τις δημοσιονομικές επιπτώσεις στο έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, τις οποίες προκαλεί η επιλογή της Κυβέρνησης να εξαρτήσει την Ελλάδα από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, εγκαταλείποντας εσπευσμένα την αξιοποίηση των εγχώριων ορυκτών πόρων, ανέδειξε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών και ομιλητής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατά τη συνεδρίαση της «Επιτροπής απολογισμού και γενικού ισολογισμού του Κράτους & ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους», αντικείμενο της οποίας υπήρξε η ενημέρωση του Κοινοβουλίου από το Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, κ. Τσουκαλά, επί της Τριμηνιαίας Έκθεσης Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής έδωσε έμφαση στην αναντικατάστατη αξία των εγχώριων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας, ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που πυροδότησαν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μονόδρομο απέναντι στην ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης πολύ περισσότερο της Ελλάδας, αποτελεί η επένδυση στους εγχώριους πόρους μας. Εγχώριες πηγές ενέργειες είναι οι ΑΠΕ, με τα γνωστά προβλήματα ελλειμματικής διαθεσιμότητας, εξαιτίας της μακράς κυβερνητικής αβελτηρίας στην αποθήκευση. Oι εγχώριοι υδρογονάνθρακες, όπου ομοίως βιώσαμε τις πολυετείς καθυστερήσεις των Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Και, βεβαίως, τα άφθονα στερεά καύσιμά μας, αναφέρομαι προφανώς στο λιγνίτη μας, μέχρι την αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων. Κι όμως, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Οι καταστροφικές επιλογές της ΝΔ, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία έχουν λάβει διαστάσεις “Αρμαγεδδώνα”, με τον κ. Στάσση να βάζει τέλος στο λιγνίτη δύο χρόνια νωρίτερα από τη ρητή ημερομηνία του νόμου (αρ.11 ν.4936/2022) που ψήφισε η Βουλή», τόνισε ο Βουλευτής Κοζάνης.

Υπό αυτό το πλαίσιο, πρότεινε στο Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή να συμβάλει στην αποτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής πολιτικής στα μακροοικονομικά μεγέθη, επισημαίνοντας ενδεικτικά ότι «το 2020 η Ελλάδα είχε δαπανήσει 1 δις για εισαγωγή φυσικού αερίου και αυτό εκτοξεύθηκε στα 7 δις, με ανησυχητικές συνέπειες στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος».

Εν συνεχεία, ο δεύτερος θεματικός άξονας της τοποθέτησης του Αντιπροέδρου της Βουλής αφιερώθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κεντρικό ζητούμενο τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους και των όρων δανεισμού τους. Χαρακτηρίζοντας «ζωτικής σημασίας» τη χρηματοδοτική ρευστότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών επικρότησε ως «εξαιρετικές» τις προτάσεις που περιλαμβάνονταν στην υπό συζήτηση Έκθεση.

Επιπροσθέτως, ο Βουλευτής Κοζάνης υπενθύμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, προς όφελος των μικρομεσαίων, η αποδοχή και εφαρμογή των προτάσεων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τις τράπεζες (έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, επιτάχυνση στην απάλειψη του αναβαλλόμενου φόρου, εναρμόνιση των χρεώσεων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Δεν παρέλειψε, επίσης, την ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τους αυστηρούς διαφανείς κανόνες λειτουργίας των funds, την προστασία των εγγυητών, την εφαρμογή 120 δόσεων κ.ο.κ.

Διακριτή υπήρξε, τέλος, η μνεία του Π. Κουκουλόπουλου στη ρευστότητα που έπρεπε να έχει κατευθυνθεί υπέρ των μικρομεσαίων -και όχι των ισχυρών, όπως πρακτικά συνέβη- από τους πόρους του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ζήτημα που εκτενώς θα συζητηθεί στην Ολομέλεια χάρη στην Επίκαιρη Επερώτηση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
