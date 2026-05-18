Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη

Τις δημοσιονομικές επιπτώσεις στο έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών , τις οποίες προκαλεί η επιλογή της Κυβέρνησης να εξαρτήσει την Ελλάδα από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, εγκαταλείποντας εσπευσμένα την αξιοποίηση των εγχώριων ορυκτών πόρων, ανέδειξε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών και ομιλητής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατά τη συνεδρίαση της « Επιτροπής απολογισμού και γενικού ισολογισμού του Κράτους & ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους», αντικείμενο της οποίας υπήρξε η ενημέρωση του Κοινοβουλίου από το Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή , κ. Τσουκαλά, επί της Τριμηνιαίας Έκθεσης Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής έδωσε έμφαση στην αναντικατάστατη αξία των εγχώριων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας, ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που πυροδότησαν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μονόδρομο απέναντι στην ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης πολύ περισσότερο της Ελλάδας, αποτελεί η επένδυση στους εγχώριους πόρους μας. Εγχώριες πηγές ενέργειες είναι οι ΑΠΕ, με τα γνωστά προβλήματα ελλειμματικής διαθεσιμότητας, εξαιτίας της μακράς κυβερνητικής αβελτηρίας στην αποθήκευση. Oι εγχώριοι υδρογονάνθρακες, όπου ομοίως βιώσαμε τις πολυετείς καθυστερήσεις των Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Και, βεβαίως, τα άφθονα στερεά καύσιμά μας, αναφέρομαι προφανώς στο λιγνίτη μας, μέχρι την αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων. Κι όμως, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Οι καταστροφικές επιλογές της ΝΔ, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία έχουν λάβει διαστάσεις “Αρμαγεδδώνα”, με τον κ. Στάσση να βάζει τέλος στο λιγνίτη δύο χρόνια νωρίτερα από τη ρητή ημερομηνία του νόμου (αρ.11 ν.4936/2022) που ψήφισε η Βουλή», τόνισε ο Βουλευτής Κοζάνης.

Υπό αυτό το πλαίσιο, πρότεινε στο Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή να συμβάλει στην αποτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής πολιτικής στα μακροοικονομικά μεγέθη, επισημαίνοντας ενδεικτικά ότι «το 2020 η Ελλάδα είχε δαπανήσει 1 δις για εισαγωγή φυσικού αερίου και αυτό εκτοξεύθηκε στα 7 δις, με ανησυχητικές συνέπειες στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος».

Εν συνεχεία, ο δεύτερος θεματικός άξονας της τοποθέτησης του Αντιπροέδρου της Βουλής αφιερώθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κεντρικό ζητούμενο τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους και των όρων δανεισμού τους. Χαρακτηρίζοντας «ζωτικής σημασίας» τη χρηματοδοτική ρευστότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών επικρότησε ως «εξαιρετικές» τις προτάσεις που περιλαμβάνονταν στην υπό συζήτηση Έκθεση.

Επιπροσθέτως, ο Βουλευτής Κοζάνης υπενθύμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, προς όφελος των μικρομεσαίων, η αποδοχή και εφαρμογή των προτάσεων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τις τράπεζες (έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, επιτάχυνση στην απάλειψη του αναβαλλόμενου φόρου, εναρμόνιση των χρεώσεων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Δεν παρέλειψε, επίσης, την ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τους αυστηρούς διαφανείς κανόνες λειτουργίας των funds, την προστασία των εγγυητών, την εφαρμογή 120 δόσεων κ.ο.κ.

Διακριτή υπήρξε, τέλος, η μνεία του Π. Κουκουλόπουλου στη ρευστότητα που έπρεπε να έχει κατευθυνθεί υπέρ των μικρομεσαίων -και όχι των ισχυρών, όπως πρακτικά συνέβη- από τους πόρους του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ζήτημα που εκτενώς θα συζητηθεί στην Ολομέλεια χάρη στην Επίκαιρη Επερώτηση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.