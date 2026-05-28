ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
ΚΟΣΜΟΣ
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 10:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Επίκαιρη Επερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με θέμα: «Ενεργειακή μετάβαση για τους λίγους, ανεργία και αδιέξοδο για τις τοπικές κοινωνίες».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να συνεχίσει έναν σταδιακό και ισορροπημένο σχεδιασμό ενεργειακής μετάβασης με όρους ενεργειακής ασφάλειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας της απασχόλησης, επέλεξε από το 2019 μια βίαιη και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση απολιγνιτοποίηση, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Όπως αναφέρεται στην επερώτηση, επτά χρόνια μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «δίκαιης μετάβασης», οι λιγνιτικές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με αποβιομηχάνιση, υψηλή ανεργία, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, πληθυσμιακή συρρίκνωση, αποδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και έντονη αναπτυξιακή αβεβαιότητα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, εκθέτοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ακραίες αυξήσεις κόστους και σε κινδύνους ενεργειακής ανασφάλειας.

Στην Επίκαιρη Επερώτηση αναδεικνύονται επίσης οι σοβαρές καθυστερήσεις και η εξαιρετικά χαμηλή απορροφητικότητα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, η αδυναμία υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων, τα προβλήματα στη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, η εγκατάλειψη της αποκατάστασης των εδαφών και η παραχώρηση χιλιάδων στρεμμάτων γης για μεγάλα ενεργειακά έργα χωρίς ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση της Πτολεμαΐδας V, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να επισημαίνουν ότι μια υπερσύγχρονη μονάδα, στην οποία επενδύθηκαν 1,5 δισ. ευρώ, οδηγείται σε μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου χωρίς επαρκή τεχνοοικονομική τεκμηρίωση, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις αναδεικνύουν εκ νέου τη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και της διατήρησης κρίσιμης εγχώριας παραγωγικής ισχύος.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, μεταξύ άλλων:

  • αν προτίθεται να διατηρήσει λιγνιτικές μονάδες στο ενεργειακό σύστημα και να αναθεωρήσει την απόφαση για την Πτολεμαΐδα V,
  • ποια μέτρα θα λάβει για τη στήριξη εργαζομένων, ανέργων και τοπικών κοινωνιών στις περιοχές μετάβασης,
  • πώς δικαιολογείται η χαμηλή απορροφητικότητα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και η καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμμάτων,
  • ποιο είναι το σχέδιο για τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης χωρίς επιβάρυνση των πολιτών,
  • πόσες αποκαταστάσεις εδαφών έχουν ολοκληρωθεί και πόση γη έχει αποδοθεί στις τοπικές κοινωνίες,
  • καθώς και ποιος είναι ο συνολικός ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την ενεργειακή ασφάλεια, τη δίκαιη μετάβαση και τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία 28 Μαϊος 2026
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας 28 Μαϊος 2026
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο

Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών