Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να συνεχίσει έναν σταδιακό και ισορροπημένο σχεδιασμό ενεργειακής μετάβασης με όρους ενεργειακής ασφάλειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας της απασχόλησης, επέλεξε από το 2019 μια βίαιη και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση απολιγνιτοποίηση, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.
Όπως αναφέρεται στην επερώτηση, επτά χρόνια μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «δίκαιης μετάβασης», οι λιγνιτικές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με αποβιομηχάνιση, υψηλή ανεργία, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, πληθυσμιακή συρρίκνωση, αποδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και έντονη αναπτυξιακή αβεβαιότητα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, εκθέτοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ακραίες αυξήσεις κόστους και σε κινδύνους ενεργειακής ανασφάλειας.
Στην Επίκαιρη Επερώτηση αναδεικνύονται επίσης οι σοβαρές καθυστερήσεις και η εξαιρετικά χαμηλή απορροφητικότητα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, η αδυναμία υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων, τα προβλήματα στη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, η εγκατάλειψη της αποκατάστασης των εδαφών και η παραχώρηση χιλιάδων στρεμμάτων γης για μεγάλα ενεργειακά έργα χωρίς ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση της Πτολεμαΐδας V, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να επισημαίνουν ότι μια υπερσύγχρονη μονάδα, στην οποία επενδύθηκαν 1,5 δισ. ευρώ, οδηγείται σε μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου χωρίς επαρκή τεχνοοικονομική τεκμηρίωση, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις αναδεικνύουν εκ νέου τη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και της διατήρησης κρίσιμης εγχώριας παραγωγικής ισχύος.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, μεταξύ άλλων:
- αν προτίθεται να διατηρήσει λιγνιτικές μονάδες στο ενεργειακό σύστημα και να αναθεωρήσει την απόφαση για την Πτολεμαΐδα V,
- ποια μέτρα θα λάβει για τη στήριξη εργαζομένων, ανέργων και τοπικών κοινωνιών στις περιοχές μετάβασης,
- πώς δικαιολογείται η χαμηλή απορροφητικότητα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και η καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμμάτων,
- ποιο είναι το σχέδιο για τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης χωρίς επιβάρυνση των πολιτών,
- πόσες αποκαταστάσεις εδαφών έχουν ολοκληρωθεί και πόση γη έχει αποδοθεί στις τοπικές κοινωνίες,
- καθώς και ποιος είναι ο συνολικός ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την ενεργειακή ασφάλεια, τη δίκαιη μετάβαση και τη στήριξη της παραγωγικής βάσης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.