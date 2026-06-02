Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τρίμηνου 2026
ΥΠΕΝ: Πρόσκληση στους ΦοΔΣΑ για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso
Ευαγγελία Λιακούλη: Τεράστια ταλαιπωρία στους αγρότες, η δυσλειτουργία του net metering
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης
Γιάννης Τριήρης: Ομολογία αδυναμίας και επιδόματα πολιτικής ομηρείας
Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο
Πράσινα τιμολόγια: Χωρίς εκπλήξεις οι λογαριασμοί ρεύματος Ιουνίου
Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό
Μήπως οι έξυπνες συσκευές «φουσκώνουν» κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος;
Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe's Climate Leaders
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο "South East Europe Energy Dialogue" του ΙΕΝΕ
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
Μήπως οι έξυπνες συσκευές «φουσκώνουν» κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος;
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 06:31
Η smart τεχνολογία υπόσχεται να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και αποδοτική, αυτοματοποιώντας τις καθημερινές μας συνήθειες. Η διαρκής σύνδεση πολλών συσκευών στο διαδίκτυο, ωστόσο, κρύβει ένα ενεργειακό κόστος που συχνά περνά απαρατήρητο.

Από την εξ αποστάσεως ρύθμιση του θερμοστάτη, μέχρι τους έξυπνους αισθητήρες που μας ειδοποιούν για μια διαρροή νερού όπου κι αν βρισκόμαστε, οι smart συσκευές έχουν κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και αυτοματοποιημένη. Μήπως όμως, την ίδια στιγμή, την κάνουν και πιο ακριβή;

Ειδικοί σε θέματα ενέργειας εξηγούν αν και κατά πόσο το «έξυπνο» σπίτι καταναλώνει υπερβολική ενέργεια, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από το είδος των συσκευών και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε.

Μάλιστα, ορισμένες από αυτές μπορούν τελικά να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα, μειώνοντας τα έξοδά μας. Το κλειδί βρίσκεται στην ελαχιστοποίηση της λεγόμενης κατανάλωσης-«φάντασμα» κατά τη λειτουργία αναμονής.

Η κρυφή παγίδα του standby

Παρόλο που συσκευές όπως οι smart τηλεοράσεις ή τα ηχεία δεν κάνουν τεράστια κατανάλωση μεμονωμένα, ξοδεύουν σαφώς περισσότερο ρεύμα από τις παλιές, «συμβατικές» συσκευές.

Όπως εξηγεί ο Μπεν Τόμας, ιδρυτής και CEO της Gatby, αυτό συμβαίνει επειδή η έξυπνη τεχνολογία συνεχίζει να καταναλώνει ενέργεια, ακόμη και απενεργοποιημένα.

«Πολλά έξυπνα γκάτζετ παραμένουν μονίμως ενεργοποιημένα ("always-on") για να ανταποκρίνονται σε φωνητικές εντολές ή να διατηρούν τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, κάτι που οδηγεί σε αυξημένη χρήση ενέργειας. Για παράδειγμα, μια έξυπνη τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μπορεί να καταναλώσει έως και 10 φορές περισσότερη ενέργεια από μια κανονική τηλεόραση».

Ο Βίνσεντ Άμπροουζ, διευθυντής της FranklinWH, συμπληρώνει ότι αυτό επηρεάζει τους έξυπνους λαμπτήρες, τα ηχεία, τους θερμοστάτες και τις έξυπνες πρίζες:

«Κάθε μία από αυτές τις συσκευές απαιτεί ένα απειροελάχιστο, αλλά σταθερό ρεύμα αναμονής, προκειμένου να παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi, να περιμένει εντολές και να ενεργοποιείται αμέσως μόλις της ζητηθεί».

Παρότι η κατανάλωση ανά συσκευή είναι μικρή, ο Τόμας προειδοποιεί ότι αν στο σπίτι υπάρχουν δεκάδες τέτοια γκάτζετ, το κόστος συσσωρεύεται. Οι συσκευές που μένουν μόνιμα στην πρίζα μπορεί να ευθύνονται ακόμη και για το 25% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ενός σπιτιού.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν έχετε πολλές έξυπνες συσκευές, είναι δύσκολο να εντοπίσετε ποια «κλέβει» το περισσότερο ρεύμα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τις ελέγξετε και αποσυνδέστε όσες δεν σας είναι πραγματικά απαραίτητες.

Πώς να μειώσετε το κόστος χωρίς να χάσετε την άνεσή σας

Αν θέλετε να διατηρήσετε την ευκολία και τις ανέσεις που προσφέρουν οι έξυπνες κάμερες, οι θερμοστάτες και τα συστήματα ασφαλείας, υπάρχουν τρόποι να περιορίσετε την άσκοπη κατανάλωση:

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις - Πολλές έξυπνες συσκευές διαθέτουν λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας (eco modes) που περιορίζουν την κατανάλωση στο standby. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης και ενεργοποιήστε τις.

Χρησιμοποιήστε έξυπνα πολύπριζα - Τα εξελιγμένα πολύπριζα (advanced power strips) δεν επιβαρύνουν τον λογαριασμό. Αντίθετα, κόβουν αυτόματα την παροχή ρεύματος στις συσκευές που μπαίνουν σε standby, ενώ μπορούν να προγραμματιστούν να κλείνουν εντελώς με χρονοδιακόπτη.

Επιλέξτε ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα - Πριν από κάθε αγορά, κάντε μια έρευνα συγκρίνοντας την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας που αναγράφεται στη συσκευασία.

Εστιάστε στον κεντρικό έλεγχο - Ο Άμπροουζ προτείνει να αλλάξουμε φιλοσοφία και να στραφούμε σε ένα σπίτι «κεντρικού ελέγχου» αντί για ένα σπίτι γεμάτο διάσπαρτα γκάτζετ που παραμένουν σε αναμονή.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 06:31
