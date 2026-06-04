Στην τελική ευθεία η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:32
GreenTank: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Κλειδί για την απανθρακοποίηση της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:40
Χρίστος Δήμας: Νέες βιοκλιματικές σχολικές υποδομές σε Ηράκλειο και Χανιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 15:19
Νίκος Παπαθανάσης: 110 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 15:09
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Βουλγαρίας - Η διασυνδεσιμότητα στον πυρήνα της συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 14:55
Πρώτη νίκη: Η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης αντί-SLAPP ενάντια στην Energy Transfer
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 14:19
Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με 6 αιολικά πάρκα και απόκτηση μεριδίου 100% σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών από τη More
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:52
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 13:08
ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 12:42
Παπασταύρου για OceanEye: Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 12:04
Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 11:55
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/06/2026 - 11:01
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/06/2026 - 10:53
Κ. Πιερρακάκης: Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 10:27
Γ. Στάσσης: Καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το data center της Κοζάνης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 09:53
HELLENiQ ENERGY: Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα – Ανασύνθεση Επιτροπών ΔΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 09:33
Η Cenergy Holdings τιμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του BrainReGain για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:48
Μητσοτάκης-Τσάφος: Στη Σόφια για συναντήσεις με την βουλγαρική κυβέρνηση-Η ενέργεια στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/06/2026 - 08:40
Το νέο θεσμικό πλαίσιο υδάτων στο επίκεντρο του 1ου Water Dialogues που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Η «παγίδα» της ειρηνευτικής ρητορικής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/06/2026 - 08:08
Στην τελική ευθεία η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/06/2026 - 08:05
PPAs, δίκτυα και «Power Couples»: Το σχέδιο της Eurelectric για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 08:01
Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστούμε τα πολύμπριζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 06:22
15 τρόποι να δροσίσεις το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/06/2026 - 06:22
Ν. Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/06/2026 - 15:49
Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/06/2026 - 15:39
Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/06/2026 - 15:03
Santander: Νέα υψηλή τιμή στόχος στα €58 για ΓΕΚ Τέρνα - Περιθώριο ανόδου 40%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/06/2026 - 14:31
Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Ανάγκη στοιχειώδους επάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/06/2026 - 14:03
Συμφωνία Onex και Antipollution για ναυπήγηση έως οκτώ οικολογικών σκαφών σε Ελευσίνα και Σύρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/06/2026 - 13:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην τελική ευθεία η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil

Στην τελική ευθεία η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil
Άννα Διανά
Πέμπτη, 04/06/2026 - 08:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα ακόμη βήμα πριν από το «πάτημα του κουμπιού» για τη λειτουργία της νέας μονάδας ΣΗΘΥΑ ισχύος 57 MW της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους ολοκληρώθηκε με την έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ του τρόπου σύνδεσης της εγκατάστασης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση υιοθετεί την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη λύση σύνδεσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση ενός έργου που ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία του διυλιστηρίου και βελτιώνει την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων.

Η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil ισχύος 57 MW, ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια των εγκαταστάσεων της εταιρίας και συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του διυλιστηρίου. Η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil ισχύος 57 MW, περιλαμβάνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αεριοστροβίλου και παραγωγή ατμού από ανάκτηση θερμότητας. Όσον αφορά στη σύνδεση με το σύστημα, η ΡΑΑΕΥ υιοθέτησε την πρόταση του ΑΔΜΗΕ, κρίνοντας ότι η προτεινόμενη λύση αποτελεί την τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη επιλογή για το Σύστημα Μεταφοράς.

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ προβλέπει την προσθήκη νέας πύλης GIS στον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» και την ακτινική σύνδεση της νέας μονάδας μέσω νέας υπόγειας καλωδιακής γραμμής μεταφοράς 150 kV έως τον νέο μετασχηματιστή. Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε τη διατήρηση της κυριότητας και της διαχείρισης των έργων σύνδεσης Υψηλής Τάσης από τη Motor Oil, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση δύο τεχνικά εφικτών εναλλακτικών μοντέλων σύνδεσης που παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ. Το πρώτο, το οποίο τελικά επιλέχθηκε, προβλέπει την απευθείας σύνδεση της νέας μονάδας στον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» μέσω νέας υπόγειας γραμμής 150 kV και προσθήκης νέας πύλης GIS. Στην περίπτωση αυτή, το όριο του Συστήματος Μεταφοράς τοποθετείται στο μετρητικό στοιχείο της νέας πύλης εντός του υφιστάμενου υποσταθμού.

Η δεύτερη λύση προέβλεπε την κατασκευή νέου πλήρους υποσταθμού 150 kV/Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα συνδεόταν ακτινικά με τον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» μέσω νέας υπόγειας καλωδιακής γραμμής και πρόσθετης πύλης GIS.

Παρότι ο ΑΔΜΗΕ έκρινε ότι και οι δύο λύσεις είναι τεχνικά ισοδύναμες ως προς την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, εισηγήθηκε την πρώτη επιλογή ως την πλέον συμφέρουσα. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, η κατασκευή νέου πλήρους υποσταθμού θα συνεπαγόταν σημαντικά υψηλότερο κόστος, ενώ θα παρουσίαζε αυξημένες δυσκολίες υλοποίησης λόγω χωροταξικών περιορισμών στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου και στη γύρω βιομηχανική περιοχή. Επιπλέον, εκτιμήθηκε ότι η μελλοντική συντήρηση του υπόγειου καλωδίου θα ήταν πιο σύνθετη για τον ΑΔΜΗΕ, καθώς μέρος της όδευσης του διέρχεται από δημόσιες εκτάσεις.

Η πρόταση που είχε υποβάλει η Motor Oil στο πλαίσιο του αιτήματός της για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης διαφοροποιούνταν από την τελική επιλογή. Η εταιρεία είχε εισηγηθεί τη σύνδεση της νέας μονάδας σε νέο μετασχηματιστή εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου, ο οποίος θα συνδεόταν ακτινικά με τον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» μέσω υπόγειας καλωδιακής γραμμής περίπου 1,5 χιλιομέτρου.

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, ο ΑΔΜΗΕ κατέληξε ότι η λύση της απευθείας σύνδεσης στον υφιστάμενο υποσταθμό αποτελεί την οικονομικά και τεχνικά βέλτιστη επιλογή, εισήγηση την οποία αποδέχθηκε η ΡΑΑΕΥ. Η Αρχή έκρινε εύλογη την πρόταση του Διαχειριστή και αποφάσισε την υλοποίησή της, καλώντας παράλληλα τον ΑΔΜΗΕ να προβλέψει στη σχετική σύμβαση τα απαραίτητα μέσα και σχήματα προστασίας για την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών και τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΦ: Αυτοκατανάλωση: Τόσο δύσκολη είναι μια υπογραφή για το αυτονόητο;
ΣΕΦ: Αυτοκατανάλωση: Τόσο δύσκολη είναι μια υπογραφή για το αυτονόητο; 03 Ιουνίου 2026
ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά 04 Ιουνίου 2026
ΣΥΦΩΕΛ: Ίση μεταχείριση για αγρότες και ΟΤΑ στα Φωτοβολταϊκά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Motor Oil: Συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της EN.ACT
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Motor Oil: Συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της EN.ACT

Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου

Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην τελική ευθεία το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου της Motor Oil- Τι αλλάζει στη διαδικασία χρηματοδότησης

Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026