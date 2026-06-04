Στην τελική ευθεία η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil

Ένα ακόμη βήμα πριν από το «πάτημα του κουμπιού» για τη λειτουργία της νέας μονάδας ΣΗΘΥΑ ισχύος 57 MW της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους ολοκληρώθηκε με την έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ του τρόπου σύνδεσης της εγκατάστασης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση υιοθετεί την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη λύση σύνδεσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση ενός έργου που ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία του διυλιστηρίου και βελτιώνει την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων.

Η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil ισχύος 57 MW, ενισχύει την ενεργειακή αυτάρκεια των εγκαταστάσεων της εταιρίας και συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του διυλιστηρίου. Η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της Motor Oil ισχύος 57 MW, περιλαμβάνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αεριοστροβίλου και παραγωγή ατμού από ανάκτηση θερμότητας. Όσον αφορά στη σύνδεση με το σύστημα, η ΡΑΑΕΥ υιοθέτησε την πρόταση του ΑΔΜΗΕ, κρίνοντας ότι η προτεινόμενη λύση αποτελεί την τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη επιλογή για το Σύστημα Μεταφοράς.

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ προβλέπει την προσθήκη νέας πύλης GIS στον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» και την ακτινική σύνδεση της νέας μονάδας μέσω νέας υπόγειας καλωδιακής γραμμής μεταφοράς 150 kV έως τον νέο μετασχηματιστή. Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε τη διατήρηση της κυριότητας και της διαχείρισης των έργων σύνδεσης Υψηλής Τάσης από τη Motor Oil, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση δύο τεχνικά εφικτών εναλλακτικών μοντέλων σύνδεσης που παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ. Το πρώτο, το οποίο τελικά επιλέχθηκε, προβλέπει την απευθείας σύνδεση της νέας μονάδας στον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» μέσω νέας υπόγειας γραμμής 150 kV και προσθήκης νέας πύλης GIS. Στην περίπτωση αυτή, το όριο του Συστήματος Μεταφοράς τοποθετείται στο μετρητικό στοιχείο της νέας πύλης εντός του υφιστάμενου υποσταθμού.

Η δεύτερη λύση προέβλεπε την κατασκευή νέου πλήρους υποσταθμού 150 kV/Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα συνδεόταν ακτινικά με τον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» μέσω νέας υπόγειας καλωδιακής γραμμής και πρόσθετης πύλης GIS.

Παρότι ο ΑΔΜΗΕ έκρινε ότι και οι δύο λύσεις είναι τεχνικά ισοδύναμες ως προς την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς, εισηγήθηκε την πρώτη επιλογή ως την πλέον συμφέρουσα. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, η κατασκευή νέου πλήρους υποσταθμού θα συνεπαγόταν σημαντικά υψηλότερο κόστος, ενώ θα παρουσίαζε αυξημένες δυσκολίες υλοποίησης λόγω χωροταξικών περιορισμών στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου και στη γύρω βιομηχανική περιοχή. Επιπλέον, εκτιμήθηκε ότι η μελλοντική συντήρηση του υπόγειου καλωδίου θα ήταν πιο σύνθετη για τον ΑΔΜΗΕ, καθώς μέρος της όδευσης του διέρχεται από δημόσιες εκτάσεις.

Η πρόταση που είχε υποβάλει η Motor Oil στο πλαίσιο του αιτήματός της για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης διαφοροποιούνταν από την τελική επιλογή. Η εταιρεία είχε εισηγηθεί τη σύνδεση της νέας μονάδας σε νέο μετασχηματιστή εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου, ο οποίος θα συνδεόταν ακτινικά με τον υφιστάμενο Υποσταθμό «Motor Oil» μέσω υπόγειας καλωδιακής γραμμής περίπου 1,5 χιλιομέτρου.

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, ο ΑΔΜΗΕ κατέληξε ότι η λύση της απευθείας σύνδεσης στον υφιστάμενο υποσταθμό αποτελεί την οικονομικά και τεχνικά βέλτιστη επιλογή, εισήγηση την οποία αποδέχθηκε η ΡΑΑΕΥ. Η Αρχή έκρινε εύλογη την πρόταση του Διαχειριστή και αποφάσισε την υλοποίησή της, καλώντας παράλληλα τον ΑΔΜΗΕ να προβλέψει στη σχετική σύμβαση τα απαραίτητα μέσα και σχήματα προστασίας για την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών και τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς