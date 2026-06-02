Πράσινα τιμολόγια: Χωρίς εκπλήξεις οι λογαριασμοί ρεύματος Ιουνίου

Χωρίς εκπλήξεις ξεκινά ο Ιούνιος για τα πράσινα τιμολόγια, με τη ΔΕΗ, που δίνει τον τόνο στην αγορά καθώς διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο των καταναλωτών στη συγκεκριμένη κατηγορία, να κρατά αμετάβλητη τη χρέωση του πράσινου οικιακού τιμολογίου.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητο το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τον Ιούνιο, ενώ σταθερό παρέμεινε και το κυμαινόμενο myHome4all στα 13,78 λεπτά. Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητα και τα μπλε σταθερά τιμολόγια. Σταθερές διατήρησαν τις χρεώσεις τους και η Protergia στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και η Volton στα 18,6 λεπτά. Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο σχετικής σταθερότητας στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση τιμή τον Μάιο να κλείνει κοντά στα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 88 ευρώ τον Απρίλιο.

Ωστόσο, το πραγματικό τεστ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετατίθεται πλέον στους μήνες της θερινής αιχμής, όταν θα φανεί αν οι σημερινές αντοχές του συστήματος επαρκούν για να συγκρατήσουν το ενεργειακό κόστος και κατά τη διάρκεια των πρώτων ισχυρών κυμάτων ζέστης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας την περασμένη Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου «Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας», εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των τιμών το καλοκαίρι. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει προκαλέσει ουσιαστική επιβάρυνση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η χώρα παραμένει σε σαφώς καλύτερη θέση συγκριτικά με πέρυσι αλλά και με αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει ιδιαίτερη επίπτωση στις τιμές από τον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάιο κινείται στα 89 ευρώ/MWh, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ήταν στα 82 ευρώ/MWh και το 2023 στα 81 ευρώ/MWh. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε σχέση με πέρυσι η αγορά παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, παρά τις διεθνείς πιέσεις. Υποστήριξε ότι η ελληνική αγορά διαθέτει φέτος τρεις βασικές «άμυνες» απέναντι σε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων.

Η πρώτη αφορά τη συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά, η οποία εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψει την άνοδο της ζήτησης που αναμένεται λόγω τουρισμού και χρήσης κλιματιστικών. Όπως ανέφερε, η εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ συνεχίζει να ασκεί πίεση προς τα κάτω στις τιμές, επισημαίνοντας μάλιστα ότι χωρίς τη συμβολή των φωτοβολταϊκών η μέση χονδρεμπορική τιμή τον Μάιο θα διαμορφωνόταν κοντά στα 125 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για περίπου 89 ευρώ. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο σε ποια επίπεδα θα κινηθεί η αγορά κατά τους θερινούς μήνες και κατά πόσο οι μεσημβρινές τιμές θα συνεχίσουν να κινούνται σε μηδενικά επίπεδα.

Η δεύτερη σχετίζεται με τα υψηλά υδροηλεκτρικά αποθέματα, καθώς η χώρα εισέρχεται στο καλοκαίρι με γεμάτους ταμιευτήρες, ενώ η τρίτη αφορά την ενίσχυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο, τα περίπου 150 MW μπαταριών που λειτουργούν σήμερα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό τις βραδινές ώρες και περιορίζοντας την εξάρτηση του συστήματος από τις μονάδες φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών.