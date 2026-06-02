Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τρίμηνου 2026
02/06/2026 - 10:42
ΥΠΕΝ: Πρόσκληση στους ΦοΔΣΑ για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
02/06/2026 - 10:15
Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso
02/06/2026 - 10:01
Ευαγγελία Λιακούλη: Τεράστια ταλαιπωρία στους αγρότες, η δυσλειτουργία του net metering
02/06/2026 - 09:28
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία
02/06/2026 - 09:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης
02/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Ομολογία αδυναμίας και επιδόματα πολιτικής ομηρείας
02/06/2026 - 08:08
Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο
02/06/2026 - 08:02
Πράσινα τιμολόγια: Χωρίς εκπλήξεις οι λογαριασμοί ρεύματος Ιουνίου
02/06/2026 - 08:00
Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
02/06/2026 - 06:32
Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό
02/06/2026 - 06:32
Μήπως οι έξυπνες συσκευές «φουσκώνουν» κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος;
02/06/2026 - 06:31
Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
30/05/2026 - 07:15
Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
30/05/2026 - 07:16
Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
30/05/2026 - 07:16
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
29/05/2026 - 10:02

Πράσινα τιμολόγια: Χωρίς εκπλήξεις οι λογαριασμοί ρεύματος Ιουνίου
Άννα Διανά
Τρίτη, 02/06/2026 - 08:00
Χωρίς εκπλήξεις ξεκινά ο Ιούνιος για τα πράσινα τιμολόγια, με τη ΔΕΗ, που δίνει τον τόνο στην αγορά καθώς διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο των καταναλωτών στη συγκεκριμένη κατηγορία, να κρατά αμετάβλητη τη χρέωση του πράσινου οικιακού τιμολογίου.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητο το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τον Ιούνιο, ενώ σταθερό παρέμεινε και το κυμαινόμενο myHome4all στα 13,78 λεπτά. Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητα και τα μπλε σταθερά τιμολόγια. Σταθερές διατήρησαν τις χρεώσεις τους και η Protergia στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και η Volton στα 18,6 λεπτά. Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο σχετικής σταθερότητας στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση τιμή τον Μάιο να κλείνει κοντά στα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 88 ευρώ τον Απρίλιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι πρώτες ανακοινώσεις των υπολοίπων προμηθευτών. Η Protergia διατηρεί αμετάβλητη τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η Volton στα 18,6 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την εικόνα σταθερότητας που επικρατεί στην αγορά για τον Ιούνιο.

Ωστόσο, το πραγματικό τεστ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετατίθεται πλέον στους μήνες της θερινής αιχμής, όταν θα φανεί αν οι σημερινές αντοχές του συστήματος επαρκούν για να συγκρατήσουν το ενεργειακό κόστος και κατά τη διάρκεια των πρώτων ισχυρών κυμάτων ζέστης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας την περασμένη Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου «Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας», εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των τιμών το καλοκαίρι. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει προκαλέσει ουσιαστική επιβάρυνση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η χώρα παραμένει σε σαφώς καλύτερη θέση συγκριτικά με πέρυσι αλλά και με αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει ιδιαίτερη επίπτωση στις τιμές από τον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάιο κινείται στα 89 ευρώ/MWh, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ήταν στα 82 ευρώ/MWh και το 2023 στα 81 ευρώ/MWh. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε σχέση με πέρυσι η αγορά παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, παρά τις διεθνείς πιέσεις. Υποστήριξε ότι η ελληνική αγορά διαθέτει φέτος τρεις βασικές «άμυνες» απέναντι σε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων.

Η πρώτη αφορά τη συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά, η οποία εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψει την άνοδο της ζήτησης που αναμένεται λόγω τουρισμού και χρήσης κλιματιστικών. Όπως ανέφερε, η εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ συνεχίζει να ασκεί πίεση προς τα κάτω στις τιμές, επισημαίνοντας μάλιστα ότι χωρίς τη συμβολή των φωτοβολταϊκών η μέση χονδρεμπορική τιμή τον Μάιο θα διαμορφωνόταν κοντά στα 125 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντί για περίπου 89 ευρώ. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο σε ποια επίπεδα θα κινηθεί η αγορά κατά τους θερινούς μήνες και κατά πόσο οι μεσημβρινές τιμές θα συνεχίσουν να κινούνται σε μηδενικά επίπεδα.

Η δεύτερη σχετίζεται με τα υψηλά υδροηλεκτρικά αποθέματα, καθώς η χώρα εισέρχεται στο καλοκαίρι με γεμάτους ταμιευτήρες, ενώ η τρίτη αφορά την ενίσχυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο, τα περίπου 150 MW μπαταριών που λειτουργούν σήμερα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό τις βραδινές ώρες και περιορίζοντας την εξάρτηση του συστήματος από τις μονάδες φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών.

«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ 29 Μαϊος 2026

Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο
Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο

Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen

ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»

7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί

Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα
Τα κίτρινα τιμολόγια φθηνότερα στη διετία 2024-2025- Πόσο παραπάνω πλήρωσαν όσοι έμειναν στα πράσινα