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Santander: Νέα υψηλή τιμή στόχος στα €58 για ΓΕΚ Τέρνα - Περιθώριο ανόδου 40%

Santander: Νέα υψηλή τιμή στόχος στα €58 για ΓΕΚ Τέρνα - Περιθώριο ανόδου 40%
Newsroom
Τετάρτη, 03/06/2026 - 14:31
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Σε νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Santander, ανεβάζοντάς την στα 58 ευρώ από 53 ευρώ.

Ο διεθνής οίκος διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση», εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου που προσεγγίζει το 40%, με βάση την τιμή κλεισίματος της 2ας Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό κλάδο των υποδομών.

Ο οίκος, αναφέρει ότι «η εταιρεία διαθέτει αμυντικά χαρακτηριστικά σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και πιθανής χαμηλής ανάπτυξης», χάρη στη μεγάλη συμμετοχή των οδικών παραχωρήσεων στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η επενδυτική ελκυστικότητα της εταιρείας, στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

  • Πρώτον, στις μακροχρόνιες οδικές παραχωρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του ομίλου.
  • Δεύτερον, στον ισχυρό κατασκευαστικό τομέα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που φτάνει τα 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026.
  • Τρίτον, στη σχετικά υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, με χαμηλό και σταδιακά μειούμενο καθαρό χρέος σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.
  • Τέταρτον, στη στρατηγική ανάπτυξη μέσω ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου νέων greenfield παραχωρήσεων.

Τέλος σημειώνει, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδυάζει σταθερές ταμειακές ροές από ώριμα έργα με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε νέες υποδομές.

Στο α’ τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε ενισχυμένες επιδόσεις, με έσοδα 992,6 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 165,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 22,4%, και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,2%.

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