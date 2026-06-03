Santander: Νέα υψηλή τιμή στόχος στα €58 για ΓΕΚ Τέρνα - Περιθώριο ανόδου 40%

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Santander , ανεβάζοντάς την στα 58 ευρώ από 53 ευρώ.

Ο διεθνής οίκος διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση», εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου που προσεγγίζει το 40%, με βάση την τιμή κλεισίματος της 2ας Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό κλάδο των υποδομών.

Ο οίκος, αναφέρει ότι «η εταιρεία διαθέτει αμυντικά χαρακτηριστικά σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και πιθανής χαμηλής ανάπτυξης», χάρη στη μεγάλη συμμετοχή των οδικών παραχωρήσεων στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η επενδυτική ελκυστικότητα της εταιρείας, στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, στις μακροχρόνιες οδικές παραχωρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του ομίλου.

Δεύτερον, στον ισχυρό κατασκευαστικό τομέα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που φτάνει τα 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026.

Τρίτον, στη σχετικά υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, με χαμηλό και σταδιακά μειούμενο καθαρό χρέος σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Τέταρτον, στη στρατηγική ανάπτυξη μέσω ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου νέων greenfield παραχωρήσεων.

Τέλος σημειώνει, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδυάζει σταθερές ταμειακές ροές από ώριμα έργα με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε νέες υποδομές.

Στο α’ τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε ενισχυμένες επιδόσεις, με έσοδα 992,6 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 165,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 22,4%, και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,2%.