Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Για 8η συνεχόμενη χρονιά υλοποιήθηκε το επιτυχημένο πρόγραμμα “ Μικροί Επιστήμονες στον Δήμο Αριστοτέλη ”, που έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτική ομάδα της Eduact, σε συνεργασία με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η Τελετή Λήξης, η οποία γιορτάστηκε με ενθουσιασμό από τους μαθητές και τους γονείς τους, στο Στρατώνι Χαλκιδικής.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα ρομποτικής που εισήγαγε η Ελληνικός Χρυσός στις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές των κοινοτήτων, να παρακολουθήσουν εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics), με εξειδικευμένο εξοπλισμό του εκπαιδευτικού οργανισμού της Eduact. Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση και η εξέλιξη των γνώσεων των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο παρελθόν, αλλά και η ταυτόχρονη ομαλή ένταξη νέων συμμετεχόντων.



Φέτος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 εργαστήρια που στοχεύουν ολιστικά στις δεξιότητες των παιδιών μέσα από καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις. Τα εργαστήρια κώδικα συνεχίστηκαν για 3η χρονιά, με στόχο να δώσουν τα απαραίτητα εφόδια στους συμμετέχοντες για να τους προετοιμάσουν για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, προστέθηκε το πρόγραμμα Train your Brain, που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και συνεργατικότητας στο πλαίσιο της ραγδαίας αλλαγής και καινοτομίας, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και ομαδικών αλληλεπιδράσεων.

Ο φετινός κύκλος εργαστηρίων, ολοκληρώθηκε με την προετοιμασία του Φεστιβάλ Ρομποτικής FIRST® LEGO® League, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε ομάδες και ανακάλυψαν την ιστορία πίσω από κάθε εύρημα, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν. Μέσα από δεξιότητες STEM και ομαδική δουλειά, εμβάθυναν στις ανακαλύψεις, ώστε να εντοπίσουν ένα πρόβλημα της αρχαιολογίας, προτείνοντας μια καινοτόμα λύση. Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν 190 παιδιά ηλικίας 4 - 17 ετών.

Στην Τελετή Λήξης του προγράμματος, παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από την Ελληνικός Χρυσός. Η Αγγελική Κυρίτση, Social Projects Coordinator και ο Ιωάννης Παπακώστας, Community Relations Supervisor, καθώς και ο Πρόεδρος της Eduact Κώστας Βασιλείου, ενώ σημαντικό ορόσημο της φετινής χρονιάς αποτέλεσε και η συμμετοχή των “Tech Titans”, μιας ομάδας 10 μαθητών του Δήμου Αριστοτέλη, στο Πρόγραμμα FIRST® Tech Challenge, όπου σχεδίασαν, κατασκεύασαν, προγραμμάτισαν και χειρίστηκαν ένα ρομπότ με εξοπλισμό REV Robotics.

Παράλληλα, μαθητές από Δημοτικά σχολεία στις κοινότητες, Μεγάλης Παναγίας, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, Αρναίας και Στρατωνίου συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια ρομποτικής, με στόχο τη δημιουργία ομάδων για τις κατηγορίες FIRST® LEGO® League Explore (6 - 10 ετών) και Challenge (9 - 16 ετών) που εισάγει τα παιδιά στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).