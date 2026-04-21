Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων

Τρίτη, 21/04/2026 - 15:52

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει πλήξει «σκληρά» τις μεταφορές, έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων και πιέζει την αλυσίδα εφοδιασμού, τόνισε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά την ολοκλήρωση την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, με θέμα την ενεργειακή κρίση, ο Απ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι χωρίς την αποκατάσταση της μόνιμης ελευθερίας ναυσιπλοΐας «οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για ολόκληρο τον κόσμο». Όπως είπε, «από την πρώτη κιόλας μέρα, αυτή η κρίση έχει πλήξει σκληρά τις μεταφορές και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων και έχει δημιουργήσει πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού» και τόνισε ότι «η μόνη διέξοδος από αυτή την κατάσταση είναι η διπλωματία».

Σύμφωνα με τον Απ. Τζιτζικώστα, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν «ιδιαίτερα ουσιαστικές και εποικοδομητικές συζητήσεις» για τον αντίκτυπο της κρίσης σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε όλα τα κράτη-μέλη. Σημείωσε, επίσης, ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο "Accelerate EU", με ένα σύνολο μέτρων για μια «συντονισμένη» και «οριζόντια» αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις μεταφορές και σε άλλους κρίσιμους τομείς.

Ο Απ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας, αλλά και η άνοδος στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου, ασκούν ισχυρές πιέσεις σε ολόκληρο τον τομέα των Μεταφορών. «Οι Μεταφορές κρατούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενεργές και το εμπόριο σε λειτουργία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές».

Ειδικότερα για τη ναυτιλία, ο επίτροπος Μεταφορών τόνισε πως προτεραιότητα παραμένει «η ασφαλής απομάκρυνση των 110 πλοίων με ευρωπαϊκή σημαία που βρίσκονται εντός της περιοχής του Στενού του Ορμούζ».

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα αεροπορίας, ο επίτροπος εξήγησε ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αγορά, όπου η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% της παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 30% εισάγεται, με μόλις το μισό να προέρχεται από την περιοχή του Κόλπου. Όπως είπε, «οι αγορές καυσίμων βρίσκονται υπό πίεση», ενώ σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης παρατηρείται μείωση των εμπορικών αποθεμάτων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις» αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Παράλληλα, ο Απ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου καυσίμων», το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα προσφοράς και αποθεμάτων, ξεκινώντας από τα καύσιμα αεροπορίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας, καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η ηλεκτροκίνηση στις οδικές μεταφορές.

Καταλήγοντας, ο Επίτροπος τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση, σημειώνοντας πως «η πράσινη και ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική επιλογή, αλλά ζήτημα ασφάλειας και ανθεκτικότητας για το μέλλον της Ένωσης».

Τέλος, ερωτηθείς για τις ακυρώσεις πτήσεων κάποιων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, ο Απ. Τζιτζικώστας απάντησε ότι αυτές μέχρι στιγμής «δεν οφείλονται σε έλλειψη εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών, αλλά σχετίζονται με την ιδιαίτερα υψηλή τιμή των καυσίμων που έχουν υπερδιπλασιαστεί». Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν ή ακόμη και να διακόψουν ορισμένα δρομολόγια που δεν έχουν πλέον οικονομική βιωσιμότητα. «Ακόμη και γραμμές που βρίσκονταν οριακά στο σημείο κερδοφορίας, σήμερα δεν είναι πλέον βιώσιμες», ανέφερε. Επομένως, κατά τον επίτροπο, οι ακυρώσεις πτήσεων δεν συνδέονται με προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων αεροπορίας. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη προς το παρόν ότι θα υπάρξουν νέες ακυρώσεις πτήσεων» σημείωσε.

Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης 21 Απριλίου 2026
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz 22 Απριλίου 2026
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz

Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
