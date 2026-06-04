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PPAs, δίκτυα και «Power Couples»: Το σχέδιο της Eurelectric για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

PPAs, δίκτυα και «Power Couples»: Το σχέδιο της Eurelectric για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
Άννα Διανά
Πέμπτη, 04/06/2026 - 08:01
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Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ βιομηχανικών καταναλωτών, παρόχων ενέργειας, επενδυτών και διαχειριστών δικτύων, τα λεγόμενα «Power Couples», προτείνει η Eurelectric ως βασικό εργαλείο για την προώθηση του εξηλεκτρισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ένωσης των ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού, η ανάπτυξη διμερών συμβολαίων αγοράς ενέργειας (PPAs), η ενίσχυση των δικτύων και η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να περιορίσουν το επενδυτικό ρίσκο να επιταχύνουν την υλοποίηση νέων έργων.

Παρά τη διαθεσιμότητα ώριμων τεχνολογιών ηλεκτροποίησης, η διείσδυσή τους στη βιομηχανία παραμένει περιορισμένη. Με βάση την έκθεση που βασίστηκε στην ανάλυση περισσότερων από 3.500 δεδομένων αγοράς, 61 επιχειρήσεων και 30 έργων εξηλεκτρισμού, ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας προχωρά με ρυθμούς που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις απαιτήσεις της αγοράς ούτε στις δεσμεύσεις για την πράσινη μετάβαση. Σύμφωνα με την Eurelectric, η πρόκληση δεν αφορά την έλλειψη τεχνολογικών λύσεων αλλά τα εμπόδια που δυσκολεύουν την υλοποίηση των επενδύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το υψηλό αρχικό κόστος, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και σύνδεση με τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η Eurelectric υποστηρίζει ότι ο εξηλεκτρισμός δεν αποτελεί μόνο εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη διαθέτει ήδη σημαντικό πλεονέκτημα χάρη στο ολοένα καθαρότερο ηλεκτρικό της σύστημα, ωστόσο απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ βιομηχανίας, ενεργειακών εταιρειών, δικτύων, επενδυτών και πολιτείας ώστε οι επενδύσεις να υλοποιούνται ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όπως επισημαίνεται, η ευθυγράμμιση των αγορών, των υποδομών και των επενδυτικών πλαισίων μπορεί να μετατρέψει τον εξηλεκτρισμό σε μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και μειώνοντας την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μακροχρόνιες Συμφωνίες Αγοράς Ενέργειας (PPAs), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στις βιομηχανίες προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος και να στηρίξουν νέες επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η επιτάχυνση των επενδύσεων στα δίκτυα αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση νέων έργων ηλεκτροποίησης και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Fortum και της Eurelectric, Markus Rauramo, η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων, προβλεψιμότητα για τους επενδυτές και νέα μοντέλα συνεργασίας που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί η έννοια των «Power Couples», δηλαδή συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών καταναλωτών, εταιρειών ηλεκτρισμού, επενδυτών και διαχειριστών υποδομών που μοιράζονται επενδυτικό κόστος, κινδύνους και οφέλη.

Η Eurelectric εντοπίζει πέντε μοντέλα τέτοιων συνεργασιών, τα οποία βασίζονται σε εργαλεία όπως τα PPAs, τα μοντέλα Energy as a Service και Heat as a Service, η αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας, οι υπηρεσίες ευελιξίας και τα σχήματα μικτής δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ευθυγράμμιση των σημάτων της αγοράς, των δικτύων, της χρηματοδότησης και της πολιτικής μπορεί να μετατρέψει τον εξηλεκτρισμό από μεμονωμένες επενδύσεις σε μια κλιμακούμενη στρατηγική για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Όπως αναφέρεται σε ένα μοντέλο Power Couples, ένα φορτίο στηρίζει μακροπρόθεσμα την καθαρή ενέργεια, ένα άλλο μετατοπίζει τη ζήτηση όταν οι τιμές αυξάνονται, ένα τρίτο παρέχει γρήγορη εξισορρόπηση και όλα αυτά μοιράζονται υποδομές, ρίσκα και αξία συστήματος. Λειτουργούν μέσω εμπορικών δομών όπως μακροπρόθεσμες Συμφωνίες Αγοράς Ενέργειας (PPA), Θέρμανση ως Υπηρεσία (Heat as a Service), Ενέργεια ως Υπηρεσία (Energy as a Service), απορρόφηση απορριπτόμενης θερμότητας, έσοδα ευελιξίας ή μικτή δημόσια-ιδιωτική χρηματοδότηση.

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