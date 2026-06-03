Ν. Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μακρά μεταλλευτική παράδοση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εμβληματικές πρωτοβουλίες που αφορούν κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, αλλά και η αξιοποίηση μεταλλουργικών καταλοίπων. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε στρατηγικές πρώτες ύλες.
Ο υφυπουργός χαρακτήρισε απαραίτητη την ανανέωση και απλοποίηση του μεταλλευτικού κώδικα, σημειώνοντας ότι ο ΣΜΕ αποτελεί βασικό συνομιλητή της πολιτείας στη συγκεκριμένη διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε ότι η ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει κοινωνική συναίνεση και εμπιστοσύνη ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων πραγματοποιείται με σεβασμό στο περιβάλλον.
«Οι προοπτικές του κλάδου είναι τεράστιες και είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.