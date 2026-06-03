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Ν. Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας

Ν. Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας
Newsroom
Τετάρτη, 03/06/2026 - 15:49
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Την βούληση της κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μεταλλευτικής και εξορυκτικής βιομηχανίας, μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και παραχώρησης, εξέφρασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μακρά μεταλλευτική παράδοση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εμβληματικές πρωτοβουλίες που αφορούν κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, αλλά και η αξιοποίηση μεταλλουργικών καταλοίπων. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε απαραίτητη την ανανέωση και απλοποίηση του μεταλλευτικού κώδικα, σημειώνοντας ότι ο ΣΜΕ αποτελεί βασικό συνομιλητή της πολιτείας στη συγκεκριμένη διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε ότι η ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει κοινωνική συναίνεση και εμπιστοσύνη ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων πραγματοποιείται με σεβασμό στο περιβάλλον.

«Οι προοπτικές του κλάδου είναι τεράστιες και είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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