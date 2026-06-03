Ν. Τσάφος: Τεράστιες οι προοπτικές της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας

Την βούληση της κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μεταλλευτικής και εξορυκτικής βιομηχανίας, μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου και της επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και παραχώρησης, εξέφρασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μακρά μεταλλευτική παράδοση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εμβληματικές πρωτοβουλίες που αφορούν κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, αλλά και η αξιοποίηση μεταλλουργικών καταλοίπων. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε απαραίτητη την ανανέωση και απλοποίηση του μεταλλευτικού κώδικα, σημειώνοντας ότι ο ΣΜΕ αποτελεί βασικό συνομιλητή της πολιτείας στη συγκεκριμένη διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε ότι η ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει κοινωνική συναίνεση και εμπιστοσύνη ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων πραγματοποιείται με σεβασμό στο περιβάλλον.

«Οι προοπτικές του κλάδου είναι τεράστιες και είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.