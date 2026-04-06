Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

Στη σημασία της έναρξης λειτουργίας των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας για το ενεργειακό μέλλον της χώρας υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο Fuel Pass III, το οποίο ξεκινά από σήμερα το απόγευμα, ενώ προανήγγειλε μέτρα για τη στήριξη του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, τα οποία θα ανακοινώσουν σήμερα οι Υπουργός και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Υπουργός Ανάπτυξης

Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι τις 30 Απριλίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το Fuel Pass μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των πολιτών, από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με στόχο την κάλυψη μέρους του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 36 λεπτά ανά λίτρο και αφορά 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

Τα χρήματα πιστώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, είτε ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα είτε επιλέξει κατάθεση σε λογαριασμό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω τραπεζικής αργίας.

Στο μεταξύ, από την περασμένη Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται με 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων που έχει επίσης εξαγγελθεί, αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων.

Λίγο μετά τις 14:00 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Κατόπιν θα ανακοινώσουν μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της.

Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον.

Με την έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 16 MW, ενισχύεται στην πράξη η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ.

Αυτές οι δύο πρώτες μονάδες αποθήκευσης, εντασσόμενες στο σύστημα, παρέχουν κρίσιμη ευελιξία, διευκολύνουν την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, περιορίζουν τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και συμβάλλουν στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης.

Ακόμη, δρομολογείται η σταδιακή ένταξη επιπλέον έργων αποθήκευσης, για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.

Η επιτυχής ένταξη των πρώτων συστημάτων αποθήκευσης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΑΕΥ, του ΑΔΜΗΕ, του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Παράλληλα, ξεκίνησε η εφαρμογή των δυναμικών (πορτοκαλί) τιμολογίων για τους καταναλωτές. Μέσω αυτών, οι πολίτες μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που είναι πιο οικονομικό και να επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.