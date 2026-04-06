Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 15:09

Στη σημασία της έναρξης λειτουργίας των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας για το ενεργειακό μέλλον της χώρας υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο Fuel Pass III, το οποίο ξεκινά από σήμερα το απόγευμα, ενώ προανήγγειλε μέτρα για τη στήριξη του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, τα οποία θα ανακοινώσουν σήμερα οι Υπουργός και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Υπουργός Ανάπτυξης

Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι τις 30 Απριλίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το Fuel Pass μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των πολιτών, από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με στόχο την κάλυψη μέρους του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 36 λεπτά ανά λίτρο και αφορά 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

Τα χρήματα πιστώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, είτε ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα είτε επιλέξει κατάθεση σε λογαριασμό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω τραπεζικής αργίας.

Στο μεταξύ, από την περασμένη Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται με 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων που έχει επίσης εξαγγελθεί, αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων.

Λίγο μετά τις 14:00 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Κατόπιν θα ανακοινώσουν μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της.

Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον.

Με την έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 16 MW, ενισχύεται στην πράξη η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ.

Αυτές οι δύο πρώτες μονάδες αποθήκευσης, εντασσόμενες στο σύστημα, παρέχουν κρίσιμη ευελιξία, διευκολύνουν την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, περιορίζουν τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και συμβάλλουν στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης.

Ακόμη, δρομολογείται η σταδιακή ένταξη επιπλέον έργων αποθήκευσης, για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.

Η επιτυχής ένταξη των πρώτων συστημάτων αποθήκευσης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΑΕΥ, του ΑΔΜΗΕ, του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Παράλληλα, ξεκίνησε η εφαρμογή των δυναμικών (πορτοκαλί) τιμολογίων για τους καταναλωτές. Μέσω αυτών, οι πολίτες μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που είναι πιο οικονομικό και να επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ» 06 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές

Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης

Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - &quot;Πατέντα&quot; οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια

Sunlight Academy: Επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Sunlight Academy: Επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή