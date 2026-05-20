Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
19/05/2026 - 12:35

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα

Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 15:50
Τη σημαντική πρόοδο στην επεξεργασία αστικών λυμάτων στην Ελλάδα ανέδειξε ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης «Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Απορριμμάτων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες» στο 14ο Regional Growth Conference 2026 (RGC 2026), που συνδιοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Όπως αποκάλυψε, οι οικισμοί που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα αστικά λύματα αυξήθηκαν από 187 το 2020 σε 291 το 2025, κάνοντας λόγο για «απίστευτη αλλαγή» μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο κ. Γραφάκος σημείωσε ότι όταν ανέλαβε το σχετικό χαρτοφυλάκιο, η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με σοβαρές εκκρεμότητες και παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς μεγάλος αριθμός οικισμών δεν διέθετε ολοκληρωμένες υποδομές επεξεργασίας λυμάτων. «Το 1991 βγήκε η κοινοτική οδηγία που έλεγε ότι όλοι οι οικισμοί άνω των 2.000 κατοίκων έπρεπε μέχρι το 2005 να έχουν υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων. Όταν ανέλαβα το 2020, μόνο 187 ήταν σε συμμόρφωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, σήμερα παραμένουν ακόμη 191 οικισμοί εκτός συμμόρφωσης, ωστόσο για τους 144 είτε έχουν ολοκληρωθεί έργα είτε εκτελούνται είτε απομένει μόνο η δημοπράτησή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκαλύπτοντας ότι το υπουργείο έχει αναλάβει 72 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. ευρώ. «Μας είχαν δώσει αρχικά 300 εκατ. ευρώ, όχι μόνο τα απορροφήσαμε όλα, αλλά πήραμε και άλλα 250 εκατ. από αδιάθετους πόρους», σημείωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι σχεδόν όλα τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και για τον εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού της Κάτω Αχαΐας.

Αναφερόμενος συνολικά στη διαχείριση απορριμμάτων, ο γενικός γραμματέας υποστήριξε ότι η χώρα έχει πλέον αλλάξει εικόνα σε σχέση με το 2019. Όπως είπε, τότε λειτουργούσαν μόλις τρεις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, ενώ σήμερα λειτουργούν 14, κατασκευάζονται 28 ακόμη και 10 βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. «Απομένει πλέον μόνο μία να δημοπρατηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι όλες οι νέες μονάδες θα λειτουργούν ως μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, παράγοντας και δευτερογενές καύσιμο SRF.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πάντως ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε ορισμένες χρηματοδοτήσεις, εκφράζοντας όμως την πεποίθηση ότι θα βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί με τη λογική της μη συμμόρφωσης και των διαρκών προστίμων. «Για πρώτη φορά τώρα πια θα κατανοήσουμε ότι τα πρόστιμα πληρώνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη επιβαρυνθεί με σημαντικά πρόστιμα λόγω καθυστερήσεων σε έργα απορριμμάτων και λυμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος από τις καθυστερήσεις μεταφέρεται τελικά στους πολίτες μέσω αυξημένων τελών και επιβαρύνσεων.

Ο κ. Γραφάκος αναφέρθηκε ειδικά και στα έργα που προχωρούν στη Δυτική Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η μονάδα της Ηλείας λειτουργεί ήδη και θα μετατραπεί σε μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενώ η μονάδα της Αχαΐας βρίσκεται πλέον σε φάση κατασκευής. Παράλληλα, ανέφερε ότι και οι δύο μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας, σε Αγρίνιο και Ναύπακτο, έχουν συμβασιοποιηθεί, εκτιμώντας ότι όταν ολοκληρωθούν τα έργα «η περιοχή θα έχει πετύχει τον στόχο για ταφή κάτω από 35%».

Ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, υπογράμμισε ότι η διαχείριση απορριμμάτων απαιτεί κοινωνική συναίνεση και συνέπεια απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας ότι η Δυτική Ελλάδα υλοποιεί πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία ότι η νέα μονάδα της Αχαΐας θα λειτουργήσει εντός χρονοδιαγράμματος, εφόσον διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση.

«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
Σύσκεψη παρουσία του Μανώλη Γραφάκου για την παράνομη διαχείριση αποβλήτων στα όρια των Δήμων Τανάγρας και Χαλκιδέων
Μανώλης Γραφάκος: Λειτουργούν και ολοκληρώνονται έργα άνω των 2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση απορριμμάτων σε όλη τη χώρα
Γραφάκος: Η αυτοδιοίκηση έχει τον κύριο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων
M. Γραφάκος: Η Ελλάδα «σκαρφάλωσε» έξι ευρωπαϊκές θέσεις στη διαχείριση απορριμμάτων
ΥΠΕΝ: Οριστική λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Κορινθίας
