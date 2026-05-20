Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 επιστολή προς την ΕΔΕΥΕΠ σχετικά με την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, και την κοινοποίησε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην επιστολή παρουσιάζονται οι θέσεις και προτάσεις που επεξεργάστηκε η Ομάδα Εργασίας ΥΑΠ της ΕΛΕΤΑΕΝ και ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη των αναγκαίων ερευνών πεδίου στις υποψήφιες περιοχές ανάπτυξης ΥΑΠ.

Μεταξύ άλλων, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι:

Η οικονομική συμμετοχή των επενδυτών στις έρευνες πεδίου πρέπει να είναι ανακτήσιμη σε ένα υψηλό ποσοστό μετά το πέρας κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, με μετακύλιση του κόστους στον ανάδοχο του διαγωνισμού.

Οι μετρήσεις του αιολικού δυναμικού πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, δεδομένου ότι απαιτούνται τουλάχιστον 1-2 έτη καταγραφών. Οι γεωλογικές έρευνες αρκεί να παράσχουν στοιχεία για την προκαταρτική κατανόηση των γεωλογικών συνθηκών και κινδύνων, καθώς και για την προ-κοστολόγηση.

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η σύσταση Τεχνικής Συντονιστικής Επιτροπής με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επενδυτών και της ΕΛΕΤΑΕΝ, για την υποστήριξη του σχεδιασμού και των προδιαγραφών των μελετών.

Απαιτείται σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του εθνικού σχεδίου για τα ΥΑΠ.

Πρέπει να αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα όπως τα κριτήρια συμμετοχής στους διαγωνισμούς, το καθεστώς των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, η αναπροσαρμογή των τιμών (indexing) και το πλαίσιο περικοπών ενέργειας.

Είναι σημαντικό να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) της ΕΔΕΥΕΠ και να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες διακυβέρνησης και χρηματοδότησης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επαναλαμβάνει τη διαθεσιμότητά της για συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ και το ΥΠΕΝ, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο που θα επιτρέψει την επιτυχή ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.