Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της "Γαλάζιας Πατρίδας";
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)

Τετάρτη, 20/05/2026 - 14:33
Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 επιστολή προς την ΕΔΕΥΕΠ σχετικά με την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, και την κοινοποίησε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην επιστολή παρουσιάζονται οι θέσεις και προτάσεις που επεξεργάστηκε η Ομάδα Εργασίας ΥΑΠ της ΕΛΕΤΑΕΝ και ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη των αναγκαίων ερευνών πεδίου στις υποψήφιες περιοχές ανάπτυξης ΥΑΠ.

Μεταξύ άλλων, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι:

  • Η οικονομική συμμετοχή των επενδυτών στις έρευνες πεδίου πρέπει να είναι ανακτήσιμη σε ένα υψηλό ποσοστό μετά το πέρας κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, με μετακύλιση του κόστους στον ανάδοχο του διαγωνισμού.
  • Οι μετρήσεις του αιολικού δυναμικού πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, δεδομένου ότι απαιτούνται τουλάχιστον 1-2 έτη καταγραφών. Οι γεωλογικές έρευνες αρκεί να παράσχουν στοιχεία για την προκαταρτική κατανόηση των γεωλογικών συνθηκών και κινδύνων, καθώς και για την προ-κοστολόγηση.
  • Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η σύσταση Τεχνικής Συντονιστικής Επιτροπής με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επενδυτών και της ΕΛΕΤΑΕΝ, για την υποστήριξη του σχεδιασμού και των προδιαγραφών των μελετών.
  • Απαιτείται σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του εθνικού σχεδίου για τα ΥΑΠ.
  • Πρέπει να αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα όπως τα κριτήρια συμμετοχής στους διαγωνισμούς, το καθεστώς των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, η αναπροσαρμογή των τιμών (indexing) και το πλαίσιο περικοπών ενέργειας.
  • Είναι σημαντικό να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) της ΕΔΕΥΕΠ και να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες διακυβέρνησης και χρηματοδότησης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επαναλαμβάνει τη διαθεσιμότητά της για συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ και το ΥΠΕΝ, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο που θα επιτρέψει την επιτυχή ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.

ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop "Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects"
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
