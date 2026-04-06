ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 14:49

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος απηύθυνε επιστολή προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» και αιτήθηκε την επιμήκυνση του χρόνου απασχόλησης τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

DFGGG.jpegΩς γνωστόν, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεργάστηκε με την ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης: «Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ», με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης πρώην εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ ΑΕ, σε υπηρεσίες και δραστηριότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η συνεργασία αυτή συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας από το κλείσιμο της πολύ μεγάλης επιχείρησης «ΛΑΡΚΟ ΑΕ». Είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου διαβίωσης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, μέσω της συνεργασίας των δύο φορέων, έγινε δυνατή η απασχόληση 36 πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων έργου, εργάτες, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.) σε κοντινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας των.

Με δεδομένη την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και τα αιτήματα των ίδιων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος κατέθεσε επιστολή προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ, με την οποία:

  • Επεσήμανε ότι «ανάλογες επιμηκύνσεις προγραμμάτων έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από τη ΔΥΠΑ, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών ανέργων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, γεγονός που επιβεβαιώνει την πάγια πρακτική στήριξης προγραμμάτων με υψηλή κοινωνική προστιθέμενη αξία».
  • Αιτήθηκε «την επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η απασχόληση των ωφελούμενων και η παροχή του πολύτιμου έργου τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

