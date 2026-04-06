Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος απηύθυνε επιστολή προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» και αιτήθηκε την επιμήκυνση του χρόνου απασχόλησης τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ως γνωστόν, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεργάστηκε με την ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης: «Ειδικά προγράμματα απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ», με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης πρώην εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ ΑΕ, σε υπηρεσίες και δραστηριότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η συνεργασία αυτή συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας από το κλείσιμο της πολύ μεγάλης επιχείρησης «ΛΑΡΚΟ ΑΕ». Είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου διαβίωσης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, μέσω της συνεργασίας των δύο φορέων, έγινε δυνατή η απασχόληση 36 πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων έργου, εργάτες, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.) σε κοντινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας των.

Με δεδομένη την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και τα αιτήματα των ίδιων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος κατέθεσε επιστολή προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ, με την οποία: