Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής

Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 13:17
Ολοκληρώθηκε η Τετραμερής Υπουργική Συνάντηση στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην Αθήνα η Τετραμερής Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή των Υπουργών και εκπροσώπων αρμόδιων για θέματα Ενέργειας της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, κα Dubravka Handanović, η Υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών της Βόρειας Μακεδονίας, κα Sanja Bozinovska, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Ενέργειας, Ορυκτών και Πετρελαίου της Σερβίας, κ. Saša Koković, ο Υφυπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ορυκτών της Σερβίας κ. Radoš Popadić, καθώς και ο Υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Kiril Temelkov.

Επίσης, παρευρέθηκαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ κα Maria Sferuzza, ο Πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ, κ. Πασχάλης Μπουχώρης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανούσος Μανουσάκης, καθώς επικεφαλής των αρμόδιων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, την ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και για την ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών.

Επίσης, αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν την Τετραμερή Υπουργική, με την επόμενη συνάντηση να λαμβάνει χώρα στην Σερβία, τον Σεπτέμβριο.

Μετά το πέρας των εργασιών της τετραμερούς συνάντησης, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η σημερινή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλους μας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας. Υποδομές, διασυνδέσεις, σύζευξη αγορών, ο Κάθετος Διάδρομος, έργα που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή».

Η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, κα Dubravka Handanović, υπογράμμισε: «Πολύ καλή και παραγωγική ήταν η περιφερειακή Υπουργική Συνάντηση στην Αθήνα και είμαι ευγνώμων στον Υπουργό. Κ. Παπασταύρου για τη διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για τη βελτίωση των διασυνδέσεών μας και της συνδεσιμότητας στην περιοχή. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Σερβίας – Βόρειας Μακεδονίας μέχρι το τέλος του 2027. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εξασφάλισης των χωροθετικών όρων τόσο για τη διασύνδεση όσο και για το βόρειο τμήμα του δικτύου αγωγών φυσικού αερίου προς την πόλη Vranje. Το δικό μας τμήμα θα έχει δυναμικότητα ενάμισι δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων. Η Σερβία σχεδιάζει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές φυσικού αερίου και στην ενίσχυση των αγωγών που διέρχονται από τη χώρα μας, όπως προβλέπεται και στο σχέδιο «Σερβία 2030-2035. Η Σερβία είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των υποψήφιων προς ένταξη χωρών που πληροί τις προϋποθέσεις για σύζευξη με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εναρμονίσει το ρυθμιστικό μας πλαίσιο και αναμένουμε την επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν επίσης ενδιαφέρον για τη σύζευξη αγορών, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρες που συνδέονται με τα συστήματα μεταφοράς με τα οποία θα ενοποιηθούμε. Χρειαζόμαστε στήριξη στις Βρυξέλλες ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι το φθινόπωρο. Χαιρόμαστε που θα είμαστε οι οικοδεσπότες και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσκαλέσουμε και άλλες χώρες».

Η Υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών της Βόρειας Μακεδονίας, κα Sanja Bozinovska, τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έλληνα Υπουργό για αυτή την ευκαιρία. Είναι μια συνάντηση που γίνεται για πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό ότι οι τέσσερις χώρες καθίσαμε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Παρότι οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι άλλες δύο δεν είναι, νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε πως η περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Συζητήσαμε για τα έργα πάνω στα οποία εργάζεται κάθε χώρα. Υπάρχουν κοινά έργα που υλοποιούμε μαζί. Μιλήσαμε για τα έργα που έχει κάθε χώρα με τη Βουλγαρία, με τη Σερβία και με την Ελλάδα. Η Βόρεια Μακεδονία εργάζεται πάνω στη διασύνδεση με την Ελλάδα. Χθες δημοσιεύσαμε τον διαγωνισμό για τη Σερβία. Έτσι, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους θα είμαστε έτοιμοι και η διασύνδεση Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας – Σερβίας θα βρίσκεται σε λειτουργία. Στη συνέχεια, συζητήσαμε για ακόμη μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία. Συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί και επόμενη συνάντηση. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να καθόμαστε όλοι μαζί με αυτόν τον τρόπο και όλοι οι συμμετέχοντες στον ενεργειακό τομέα να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και να λένε ότι χρειάζεται να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο.

Συμφωνήσαμε η επόμενη συνάντηση να γίνει στο Βελιγράδι, στη συνέχεια στα Σκόπια και μετά στη Σόφια. Άρα θα έχουμε τακτικές συναντήσεις αυτού του τύπου».

Ο Υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Kiril Temelkov ανέφερε: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, έπειτα από την πρόσκληση του Υπουργού, κ. Παπασταύρου. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους συναδέλφους μας από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Συζητήσαμε εκτενώς για την ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών και την ενοποίηση των αγορών μεταξύ των χωρών μας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι χώρες χρειάζεται να αναπτύξουν πολύ στενές σχέσεις και να συνεργαστούν στενά για την ανάπτυξη των ενεργειακών μας συστημάτων, γιατί τελικά αυτός είναι ο τρόπος ώστε να είμαστε πολύ πιο ασφαλείς, πολύ πιο αξιόπιστοι στις μεταξύ μας σχέσεις και να διασφαλίζουμε την αξιοπιστία προς τους πολίτες μας. Εντοπίσαμε πραγματικά πολύ σημαντικά έργα τα οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε στην περιοχή. Η διασυνδεσιμότητα δεν αφορά μόνο Βουλγαρία και Ελλάδα. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μια πολύ καλή σχέση και μια πολύ καλή διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών μας. Όμως συνειδητοποιήσαμε ότι, μαζί με τους γείτονές μας, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, μπορούμε να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες. Οι χώρες μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται εντατικά, γιατί αυτό είναι προς όφελος των πολιτών μας, κάτι που αποτελεί ακριβώς το βασικό μας καθήκον».

