ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 12:19
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μία κίνηση, η οποία αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, ο κ. Τραμπ αναδημοσίευσε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλέον επιδραστικό μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, Breitbart News.

Η ανάρτηση αυτή αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο κ. Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο συζήτησαν μεταξύ άλλων, και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Παπασταύρου στο Breitbart, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, ξεδιπλώνει τη στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού, στη βάση του οποίου κινείται η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για «ρεαλισμό» στην ενέργεια, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες όσο και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Όχι ή μόνο ήλιος και άνεμος, ή μόνο υδρογονάνθρακες. Όλα μαζί: αιολικά, ηλιακά, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία - τα πάντα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισεως. Διότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στις εισαγωγές LNG. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αρκετά διστακτικά ή αμφίθυμα κράτη-μέλη της ΕΕ στο να αναπτύξουν τα δικά τους κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό. Και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας».

«Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής: για πολλά χρόνια -για δεκαετίες- η Ελλάδα δεν είχε αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό υδρογονανθράκων», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Παπασταύρου.

«Τώρα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, η Chevron και η ExxonMobil, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν ενεργά. Η ExxonMobil, σε κοινοπραξία, θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο λεγόμενο Block 2. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα βάθη, φτάνοντας τα 4.600 μέτρα. Όλες οι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, πριν από 40 χρόνια, είχαν γίνει σε ρηχά νερά. Το δυναμικό της Ελλάδας βρίσκεται σε βαθιά ύδατα γύρω από όλη τη χώρα. Αυτό μπορεί να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τη χώρα».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η ενεργειακή διπλωματία αποτέλεσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ και βασικές συμμαχίες όπως το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: «Βλέπει κανείς τη σημασία που δόθηκε οργανωτικά στην ενέργεια και το πώς απέκτησε μια μετασχηματιστική διάσταση. Έχει γεωπολιτική διάσταση. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι και η βάση της πρωτοβουλίας 3+1. Ακριβώς αυτό που περιγράφετε - Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, όπως συναντηθήκαμε στο P-TEC - δημιουργεί μια μορφή συνεργασίας για ανάπτυξη και ευημερία, η οποία φέρνει σταθερότητα στην περιοχή και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές και μονομερείς απειλές».

Επίσης, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, με την ενέργεια να αποτελεί - μαζί με την αμυντική συνεργασία - τον βασικό στρατηγικό πυλώνα.

«Ο Doug Burgum έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές. Ο Chris Wright επίσης», δήλωσε.

«Η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, μετά την άμυνα, στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Με έναν τρόπο, έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς μέρος της βασικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αφορά την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και κατέληξε λέγοντας, ότι «οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, και η ενέργεια - μαζί με την αμυντική συνεργασία - αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της σχέσης».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, είχε τονίσει: «Έχουμε μια ευκαιρία με το αμερικανικό φυσικό αέριο να κινηθούμε προς τα πάνω από την Ελλάδα και την Κροατία και προς τα κάτω από την Πολωνία. Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια υπόγεια δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μπορούν να αποθηκεύσουν ποσότητα που επαρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Θα μπορούσαμε να γεμίζουμε αυτές τις αποθήκες όλο το καλοκαίρι, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές».

Ο κ. Μπέργκαμ ανέφερε δεκάδες αποστολές αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα, κάτι που επίσης, επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξή του.

Αναδεικνύοντας μάλιστα τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η Ελλάδα, σε αυτόνομη βάση, είναι ο 16ος πελάτης των ΗΠΑ», δήλωσε. «Το 85% του LNG που εισάγουμε προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ο κάθετος διάδρομος αντιμετώπιζε ένα ρυθμιστικό πρόβλημα, επειδή μέχρι τώρα η Ευρώπη επέτρεπε μόνο μηνιαία συμβόλαια, κάτι που -αν φανταστείτε την προσπάθεια τροφοδοσίας της Ουκρανίας με μηνιαία συμβόλαια- είναι ουσιαστικά αδύνατο. Τώρα, μετά τις επαφές που είχαμε με τις άλλες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον προσεχή Οκτώβριο η ιδέα είναι ότι τα συμβόλαια θα μπορούν να είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη 18 Μαϊος 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη 18 Μαϊος 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής

Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής

Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο