ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στις 19 Μαΐου 2026 οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:
- Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
- Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.
- Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.
Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.