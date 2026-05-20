Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35
Περιοδεία του Ελ.Δ.Α.Π. στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθεκτικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:14
Παπαθανάσης: Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:53
Γ. Μανιάτης: Μήπως η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της “Γαλάζιας Πατρίδας”;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/05/2026 - 14:13
ΔΕΗ FIBER: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/05/2026 - 13:49
Η Αυστραλία εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κηροζίνης από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
19/05/2026 - 13:21
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/05/2026 - 13:01
ΕΝ.Π.Ε. και ΣΕΠΑΝ ενώνουν δυνάμεις για την προαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 12:35

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
Newsroom
Τετάρτη, 20/05/2026 - 15:07
Με πρωτοφανή συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΗΕΦ) Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς και υπολοίπου Ελλάδος.

Τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος. Η δραματική μείωση των εσόδων, η οποία για τον μήνα Απρίλιο άγγιξε το 65%, δημιουργεί πλέον συνθήκες οικονομικού αδιεξόδου για τους μικρομεσαίους παραγωγούς.

Ενημέρωση για τις Εγχώριες και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Ιωάννης Κυανίδης, παρουσίασε αναλυτικά τη διαμορφούμενη κατάσταση στον τομέα των φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, μετέφερε τα κρίσιμα συμπεράσματα και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της SolarPower Europe.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Γιάννης Παναγής. Ο κ. Παναγής ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των κρίσιμων διαπραγματεύσεων που διεξάγει η Ομοσπονδία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με στόχο την εξεύρεση άμεσης λύσης για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγωγών.

Σημαντική Ενίσχυση της Δυναμικής του Συλλόγου

Η μαζική ανταπόκριση των μελών αποτυπώθηκε έμπρακτα και στο αποτέλεσμα των καλπών, αφού Ο ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ εξέλεξε 10 αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία (ΠΟΣΠΗΕΦ), έναντι 3 αντιπροσώπων κατά την προηγούμενη θητεία. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μεγάλη δυναμική του Συλλόγου, ενισχύει καθοριστικά τη φωνή της Ομοσπονδίας και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στις διαπραγματεύσεις της με το ΥΠΕΝ για την αποτροπή της καταστροφής του κλάδου.

Ομόφωνες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Στήριξη των διαπραγματεύσεων των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με την Κυβέρνηση.

2. Απαίτηση για εφαρμογή της νομοθεσίας στα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τις μηδενικές και αρνητικές τιμές ενέργειας, καθώς επίσης και με τις περικοπές.

3. Διερεύνηση της δυνατότητας προσφυγής στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δικαστήρια για τη μη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

4. Δυναμικές κινητοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής παροχής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν κριθεί ικανοποιητικό.

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, τα νέα εκλεγμένα μέλη των οργάνων κατά σειρά εκλογής είναι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Κυανίδης Ιωάννης

2. Τσικούρας Πέτρος

3. Μανές Ιωάννης

4. Ρόγκας Θωμάς

5. Μάλτας Ελευθέριος

Εκπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΣΠΗΕΦ):

1. Κυανίδης Ιωάννης

2. Κυανίδης Φίλιππος

3. Τσικούρας Πέτρος

4. Μαλλιαρός Πασχάλης

5. Ρόγκας Θωμάς

6. Μανές Ιωάννης

7. Γκατζιρούλης Δημήτρης

8. Λαζαρίδης Νίκος

9. Κουρουκαφόπουλος Άγγελος

10. Καμπαρμούση Μαρία

Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) 20 Μαϊος 2026

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου

Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας