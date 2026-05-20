Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών

Με πρωτοφανή συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΗΕΦ) Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς και υπολοίπου Ελλάδος.

Τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος. Η δραματική μείωση των εσόδων, η οποία για τον μήνα Απρίλιο άγγιξε το 65%, δημιουργεί πλέον συνθήκες οικονομικού αδιεξόδου για τους μικρομεσαίους παραγωγούς.

Ενημέρωση για τις Εγχώριες και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Ιωάννης Κυανίδης, παρουσίασε αναλυτικά τη διαμορφούμενη κατάσταση στον τομέα των φωτοβολταϊκών και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, μετέφερε τα κρίσιμα συμπεράσματα και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της SolarPower Europe.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Γιάννης Παναγής. Ο κ. Παναγής ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των κρίσιμων διαπραγματεύσεων που διεξάγει η Ομοσπονδία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με στόχο την εξεύρεση άμεσης λύσης για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγωγών.

Σημαντική Ενίσχυση της Δυναμικής του Συλλόγου

Η μαζική ανταπόκριση των μελών αποτυπώθηκε έμπρακτα και στο αποτέλεσμα των καλπών, αφού Ο ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ εξέλεξε 10 αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία (ΠΟΣΠΗΕΦ), έναντι 3 αντιπροσώπων κατά την προηγούμενη θητεία. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μεγάλη δυναμική του Συλλόγου, ενισχύει καθοριστικά τη φωνή της Ομοσπονδίας και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στις διαπραγματεύσεις της με το ΥΠΕΝ για την αποτροπή της καταστροφής του κλάδου.

Ομόφωνες Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Στήριξη των διαπραγματεύσεων των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με την Κυβέρνηση.

2. Απαίτηση για εφαρμογή της νομοθεσίας στα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τις μηδενικές και αρνητικές τιμές ενέργειας, καθώς επίσης και με τις περικοπές.

3. Διερεύνηση της δυνατότητας προσφυγής στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δικαστήρια για τη μη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

4. Δυναμικές κινητοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής παροχής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν κριθεί ικανοποιητικό.

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, τα νέα εκλεγμένα μέλη των οργάνων κατά σειρά εκλογής είναι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Κυανίδης Ιωάννης

2. Τσικούρας Πέτρος

3. Μανές Ιωάννης

4. Ρόγκας Θωμάς

5. Μάλτας Ελευθέριος

Εκπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΣΠΗΕΦ):

1. Κυανίδης Ιωάννης

2. Κυανίδης Φίλιππος

3. Τσικούρας Πέτρος

4. Μαλλιαρός Πασχάλης

5. Ρόγκας Θωμάς

6. Μανές Ιωάννης

7. Γκατζιρούλης Δημήτρης

8. Λαζαρίδης Νίκος

9. Κουρουκαφόπουλος Άγγελος

10. Καμπαρμούση Μαρία