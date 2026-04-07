Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία

Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 08:22
  • Στ. Παπασταύρου: Στηρίζοντας την βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία και τις θέσεις εργασίας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της Πατρίδας μας
  • Τ. Θεοδωρικάκος: Η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας είναι προϋπόθεση για να έχουμε ισχυρές επιχειρήσεις και συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη
  • Ν. Τσάφος: Ο συντελεστής αντιστάθμισης CO2 έχει κλειδώσει για τα επόμενα πέντε χρόνια, οδηγώντας σε επιπλέον στήριξη περίπου 75 εκατ. τον χρόνο

Παρουσιάστηκαν από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και τη στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της. Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στο ΥΠΕΝ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε:

«Ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Οκτώβριο στην Γενική συνέλευση του ΣΕΒ είχε επισημάνει ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη βιομηχανία και είχε δεσμευτεί ότι θα αναζητούσαμε πρόσθετα εργαλεία για να τη βοηθήσουμε να γίνει πιο ανταγωνιστική μέσα σε ένα λελογισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο με ευρύτερο κύκλο ωφελούμενων. Στηρίζοντας την βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία, στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της Πατρίδας μας. Ανακοινώνουμε σήμερα δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών. Απαιτήθηκε μια δύσκολη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη που διήρκησε έξι μήνες προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί ένα πλαίσιο στήριξης για την ελληνική βιομηχανία συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πλαίσιο ασφαλές που δεν κινδυνεύει να αμφισβητηθεί μεταφέροντας το πρόβλημα στο μέλλον. Τα μέτρα στήριξης αναλύονται σε δύο πυλώνες. Αφενός, εξασφαλίσαμε 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Αφετέρου, έχουμε εργαστεί από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απορρόφηση πόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πακέτο δράσεων για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, με το οποίο ολοκληρώνεται για την ώρα ο κύκλος που ξεκινήσαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι προφανές ότι η ένταση και η έκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μας επηρεάζει όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τους Υπουργούς, κ.κ. Θεοδωρικάκο και Τσάφο, για τη βοήθεια και τη στήριξη όλης αυτής της προσπάθειας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε: «Η στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας είναι προϋπόθεση για να έχουμε ισχυρές επιχειρήσεις και συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένως, το πρόγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε έχει άμεσες επιπτώσεις στην ισχύ της ελληνικής οικονομίας αλλά και στη βελτίωση των μισθών, στη βελτίωση των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων. Αποτελεί διαχρονικά βασικό στόχο της Κυβέρνησής μας η ενίσχυση του διαχρονικού τους εισοδήματος. Το πρόγραμμα, στο οποίο αναφερόμαστε για τη φετινή χρονιά είναι το Modernisation Fund του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ σε αυτόν τον κύκλο, και θα έχει τη μορφή της επιχορήγησης. Επιλέξιμα για ενίσχυση θα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία θα εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάθε επενδυτικό σχέδιο αλλά και κάθε χρηματοδοτούμενη παρέμβαση εντός αυτού του πλαισίου θα πρέπει να επιτυγχάνει κατ’ ελάχιστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση για να καταθέσουν οι επιχειρήσεις τα επενδυτικά σχέδια, με λεπτομέρειες που θα δοθούν στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτής της πρόσκλησης μέσα στον Ιούνιο αυτής της χρονιάς. Ενδεικτικά, θα μπορούν να ενισχυθούν οι τομείς του αλουμινίου, του χαλκού, του σιδήρου, των μεταλλικών κατασκευών, του τσιμέντου, του χαρτιού, της ξυλείας και η χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οι ενισχυόμενες δαπάνες θα μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση είτε μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού είτε μέσω του νέου πλαισίου CISAF, το οποίο πετύχαμε για την ελληνική βιομηχανία στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως επιλέξιμες παρεμβάσεις τον εξηλεκτρισμό θερμικών διεργασιών και συστημάτων θέρμανσης και αερισμού, τον εξηλεκτρισμό βιομηχανικών οχημάτων, την αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού και βιομηχανικών κτιρίων, την αναβάθμιση συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και την αναβάθμιση βιομηχανικής ψύξης. Όλα αυτά θα είναι δράσεις οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού αποτυπώματος αλλά και στην παραγωγικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων».

Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε δυο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τον λεγόμενο συντελεστή αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα είναι από τα βασικά μέτρα που δίνει η ευρωπαϊκή ένωση για να στηρίξουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία. Τι είναι ο συντελεστής αντιστάθμισης; Όταν εκπέμπεις διοξείδιο του άνθρακα στην Ευρώπη, πληρώνεις ένα κόστος. Αυτό το κόστος αντανακλάται στη τιμή του ρεύματος. Οπότε, όταν πληρώνεις ρεύμα 100 ευρώ τη MWh, για παράδειγμα, ένα ποσοστό της τιμής προέρχεται από το διοξείδιο του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει στα κάτι μέλη αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, αυτή την επιβάρυνση, να την επιστρέψουν στις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Αυτό γίνεται με μία εξίσωση, που έχει διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων είναι και το ενεργειακό μείγμα μιας χώρας. Άρα, αν παράγεις με λιγνίτη, αν παράγεις με φυσικό αέριο, καταλήγεις σε ένα διαφορετικό συντελεστή. Η χώρα μας είχε ένα συντελεστή 0,73 τόνους/ MWh, για την περίοδο μέχρι το 2025, και είχε ένα νέο συντελεστή που είχε ανακοινωθεί, 0,58 μέχρι το 2030. Αυτό ήταν η κυρίως απόρροια της απολιγνιτοποίησης. Άρα, αν δεν κάνουμε τίποτα, η ενεργοβόρος βιομηχανία της χώρας θα είχε διαρκώς μειωμένη στήριξη χρόνο με το χρόνο. Μετά από μια πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε ένα υψηλότερο συντελεστή, στο 0,82. Αυτός ο συντελεστής είναι για την περίοδο 2026-2030, άρα είναι κλεισμένος για τα επόμενα πέντε χρόνια, και οδηγεί σε μια επιπλέον στήριξη που μπορούμε να δώσουμε στην ενεργοβόρο βιομηχανία περίπου 75 εκατομμύρια το χρόνο, σε σχέση με το σενάριο αναφοράς όπου θα είχαμε αυτό το μειωμένο συντελεστή. Αυτό αφορά τις πιο μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, που είναι περίπου 40-50 στη χώρα. Ο δεύτερος πυλώνας δράσης αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι κάτι που πληρώνουμε όλοι μας, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή ρεύματος στα νησιά, όπως έχουμε στο διασυνδεμένο σύστημα, και για να επιδοτούμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας με το λεγόμενο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις, ανάλογα με τον καταναλωτή. Υπάρχουν ήδη χαμηλότερες χρεώσεις για την βιομηχανία. Από 1η Ιουλίου του 2026 θα προβούμε σε μια μείωση 50% στις καταναλώσεις από τη βιομηχανία, στην υψηλή και στην μέση τάση. Άρα ό,τι χρέωση υπάρχει σήμερα θα μειωθεί κατά 50%. Ενδεικτικά οι χρεώσεις είναι 414, 691 και 1824 ευρώ/MWh, ανάλογα με το εύρος της κατανάλωσης. Αυτό είναι ένα μέτρο που αφορά περίπου 23.000 καταναλωτές και έχει ένα ετήσιο κόστος περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ».

