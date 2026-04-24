ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 15:07

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02.04.2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» (Β’ 2364), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΔΦΠΒ/68831/1806 (Β΄3734)».

Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, ενσωματώνοντας νέες παραλίες στη λίστα των Απάτητων Παραλιών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251.

Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες. Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Απάτητες Παραλίες

Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος 24 Απριλίου 2026

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό

Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές

Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες

Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος

Υπογραφή της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 μεταξύ της Energean και της εταιρείας Stena Drilling
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υπογραφή της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 μεταξύ της Energean και της εταιρείας Stena Drilling