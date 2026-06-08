ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47
Μότορ Όιλ: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους έως 400 εκατ.ευρώ με λήξη το 2031
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:26
Η Πράσινη Μετάβαση και η Ενεργειακή Ασφάλεια της στη δίνη των Στενών του Ορμούζ: η ανθεκτικότητα των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 13:51
ΕΣΠΕΝ: Οι λογαριασμοί ρεύματος πρέπει να αφορούν την ενέργεια, όχι την είσπραξη τελών τρίτων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 13:47
ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 13:09
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Παράδοση 10 νέων τρακτόρων Renault Trucks στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 12:33
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 12:06
Στ. Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 11:30
ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 11:07
ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 10:38
Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 09:59
Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 09:35
Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
08/06/2026 - 09:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:59
Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 08:30
ΕΛΕΑΒΙΟΜ-Fuel the Solution, Not the Fire: Η Αττική στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη δασική βιομάζα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:26
Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ποιος μπορεί να περιμένει μέχρι το… 2030;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/06/2026 - 08:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη

Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 15:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη.

Επιπλέον, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας 08 Ιουνίου 2026
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη 08 Ιουνίου 2026
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου, στο «Απάτητο Βουνό» Χιονοβούνι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ για την ουσιαστική προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ για την ουσιαστική προστασία της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών