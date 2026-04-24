Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος

Το νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ταυτόχρονα πιο ευάλωτους στις προκλήσεις της εποχής μας φυσικούς πόρους και η σωστή διαχείρισή του θα καθορίσει την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Το τρίτο «Προστασία της Φύσης Lab» της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) έρχεται την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 18:00, στο Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, να ανοίξει έναν ουσιαστικό και επίκαιρο διάλογο γύρω από τη θεματική: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος».

Η διαχείριση του νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων κοινωνιών και δραστηριοτήτων, σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή, οι αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και παραγωγής και οι μεταβολές των καιρικών συστημάτων καθιστούν το ζήτημα πιο επείγον από ποτέ. Η αγροτική παραγωγή ευθύνεται για το 70% του νερού που καταναλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι επομένως επιτακτικής σημασίας να συζητηθεί η χρήση και διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία

Τη θεωρητική διάσταση του θέματος θα παρουσιάσει ο Δρ. Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.) και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής), ο οποίος θα ανοίξει τη συζήτηση αναδεικνύοντας τις υδατικές ανάγκες της γεωργίας, την ανάγκη για ανάπτυξη νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία. Παράλληλα, θα αναφερθεί στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, με ειδική αναφορά στην εφαρμογή τους στη Θεσσαλία, αλλά και στη σημασία του ελέγχου της κατανάλωσης νερού και της εκτίμησης των αναγκών των καλλιεργειών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα δορυφορικά δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση αυτών των αλλαγών στην πράξη.

Την πρακτική πλευρά του ζητήματος θα αναδείξει ο Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογών της τηλεπισκόπησης στη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία που αξιοποιούνται για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού στη γεωργία.

Το «Προστασία της Φύσης Lab» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και προβληματισμού γύρω από ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Το νερό δεν είναι απλώς ένας φυσικός πόρος, αλλά ένα θεμέλιο της ζωής και της βιωσιμότητας των κοινωνιών μας. Η κατανόηση των προκλήσεων και η αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικής κοινότητας, φορέων και πολιτών, είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Οι ομιλίες θα μεταδοθούν και μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΕΠΦ, με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

*Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του κύκλου των 4 ομιλιών θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.