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ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 10:38
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Αναγκαία και η υλοποίηση των υπόλοιπων προτεινόμενων μέτρων

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) βρίσκονται σε συνεχείς και εντατικές διαβουλεύσεις, με στόχο τη θέσπιση μιας δέσμης μέτρων στήριξης για τον κλάδο των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, ο οποίος αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό αδιέξοδο λόγω των συνεχών μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά και των εκτεταμένων περικοπών ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο μέτρων που προτάθηκε να προωθηθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνάντηση της 22ας Μαΐου μεταξύ ΥΠΕΝ και ΠΟΣΠΗΕΦ περιλαμβάνει:

  • Πληρωμή όλων των μηδενικών τιμών.
  • Παράταση των συμβάσεων ΣΕΔΠ κατά 5 έτη.

Παράλληλα, μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνήθηκε να συζητηθεί το ποσοστό μιας πιθανής προσωρινής αύξησης της ταρίφας, με δεσμευτικό μηχανισμό επιστροφής της.

Οι διαβουλεύσεις αυτές απέδωσαν τους πρώτους καρπούς και εχθές, 5/6/2026 το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε επίσημα την υλοποίηση του πρώτου και πιο σημαντικού μέτρου, που αφορά την πληρωμή όλων των μηδενικών τιμών. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία θα περιορίσει τις απώλειες εσόδων για τους μικρομεσαίους παραγωγούς και θα ανακουφίσει εν μέρει τη δεινή οικονομική τους κατάσταση.

Ωστόσο, το μέτρο αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για την έξοδο του κλάδου από το οικονομικό τέλμα. Καθώς οι αρνητικές τιμές και οι περικοπές αναμένεται να εντείνονται συνεχώς, η παρέμβαση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί και με τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέτρα (παράταση διάρκειας συμβάσεων ΣΕΔΠ και εμπροσθοβαρής αύξηση ταρίφας).

Το πρώτο κρίσιμο βήμα έγινε. Καλούμε το ΥΠΕΝ να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε να εξασφαλιστούν άμεσα οι εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή και της παράτασης των συμβάσεων ΣΕΔΠ. Αναλόγως της πορείας των παρατάσεων θα συζητηθεί και η εμπροσθοβαρής αύξηση της ταρίφας με δεσμευτικό μηχανισμό επιστροφής της. Αναγνωρίζουμε ότι η τεχνική υλοποίηση των ρυθμίσεων αυτών παρουσιάζει δυσκολίες, είναι όμως απολύτως αναγκαία για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγωγών.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα συνεχίσει τον διάλογο με το ΥΠΕΝ με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις, πάντοτε εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, με σκοπό την άμεση εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων και την αποτροπή μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων και διαμόρφωσης ολιγοπωλιακών καταστάσεων, αλλά και για τη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη του κλάδου.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, καλούμε όλους τους φορείς του κλάδου να συσπειρωθούν γύρω από την ΠΟΣΠΗΕΦ –τον φυσικό θεσμικό κορμό εκπροσώπησης των παραγωγών σε πανελλαδικό επίπεδο– ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για την επιβίωσή μας. Οι σπασμωδικές και αποσπασματικές κινήσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποπροσανατολίζουν και να προκαλούν σύγχυση στους παραγωγούς.

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