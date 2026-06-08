Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, η υλοποίηση έργων και ανάπτυξης υποδομών, η ενίσχυση των επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας.
Εν συνεχεία, οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright θα παραστούν στο ετήσιο επίσημο Leaders Council Dinner, που διοργανώνει το Atlantic Council.
Την Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Karim Badawy.
Παράλληλα, στις 8 και 9 Ιουνίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογο του, θα συμμετάσχουν στο ετήσιο Global Energy Forum του Atlantic Council, ενώ ο κ. Παπασταύρου θα λάβει μέρος και στο East Med Business Forum, το οποίο πραγματοποιείται στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο.
Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπουργική συνεδρίαση του σχήματος 3+1 για την ενέργεια (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).