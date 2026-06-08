Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται από σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright. Οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright συνδιοργανώνουν συνεδρίαση των μελών του East Med Gas Forum (EMGF), με αντικείμενο τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας, η υλοποίηση έργων και ανάπτυξης υποδομών, η ενίσχυση των επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας.

Εν συνεχεία, οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright θα παραστούν στο ετήσιο επίσημο Leaders Council Dinner, που διοργανώνει το Atlantic Council.

Την Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Karim Badawy.

Παράλληλα, στις 8 και 9 Ιουνίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογο του, θα συμμετάσχουν στο ετήσιο Global Energy Forum του Atlantic Council, ενώ ο κ. Παπασταύρου θα λάβει μέρος και στο East Med Business Forum, το οποίο πραγματοποιείται στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο.

Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπουργική συνεδρίαση του σχήματος 3+1 για την ενέργεια (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).