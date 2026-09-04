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Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης

Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 13:48
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Η αστυνομία της Γερμανίας αντέδρασε σε δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρες επιθέσεις με drone εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας. για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία.

Η Bild, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης, σύμφωνα με την έκθεση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό η αστυνομία της πόλης Γκαντερκέζε, στη βόρεια Γερμανία, απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού, σύμφωνα με την Bild και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό NDR ότι στη διάρκεια της νύχτας παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο για το οποίο χρειάστηκε να επιμείνει η αστυνομία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η γερμανική αστυνομία επεσήμανε ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς» σε υποσταθμό της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκαϊμ, στη δυτική Γερμανία.

Επίσης σε άλλο περιστατικό συσκευές που έφεραν αγωγό υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

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