AKtor: Επένδυση 1,2 δις. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία

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Παρασκευή, 04/09/2026 - 13:04
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Η Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Εταιρείας και στους τομείς ενέργειας και κατασκευής

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

H «AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Αγοράστρια») υπέγραψε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 σύμβαση αγοραπωλησίας και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων (η «Σύμβαση») για την απόκτηση του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων των εταιρειών «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1 ΙΚΕ» και «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2 ΙΚΕ» (η «Συναλλαγή»), καθεμία από τις οποίες είναι φορέας ενός έργου αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, η «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1 ΙΚΕ» είναι φορέας του έργου «Φλάμπουρο», για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 450 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 450 MW, ενώ η «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2 ΙΚΕ» είναι φορέας του έργου «Τρανή Ράχη», για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 594 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 600 MW (από κοινού τα «Έργα»). Συνεπώς, τα Έργα διαθέτουν συνολική αδειοδοτημένη μέγιστη ισχύ έγχυσης 1.044 MW και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 1.050 MW. Για τα Έργα έχει εκδοθεί απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Με την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών την πλήρη ωρίμαση των Έργων και την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή τους το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε €1,2 δισ., το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης. Ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται περί τα 6 έτη.

Η Σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης αιρέσεων που είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των Έργων εξαρτάται από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και χρηματοδότησης και τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Η ως άνω Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Εταιρείας και στους τομείς ενέργειας και κατασκευής καθώς και των συνεργειών αυτών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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