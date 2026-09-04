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Νίκος Τσάφος: Πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται η Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο;
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 12:29
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«Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια αυτή τη στιγμή», αναφέρει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική ανάρτησή του.

Και συνεχίσει: «Η αγορά τείνει να επικεντρώνεται σε μια μέτρηση: πόσο γεμάτες είναι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Ευρώπης;

Με αυτή τη μέτρηση, η εικόνα φαίνεται ζοφερή – οι αποθηκευτικοί χώροι είναι μόλις 66% γεμάτοι αυτή τη στιγμή.

Αυτό εξηγεί ορισμένες από τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές του αερίου (οι οποίες βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2023).

Αλλά πόσο φυσικό αέριο αντλεί πραγματικά η Ευρώπη από την αποθήκευση κάθε χειμώνα;

Αν κοιτάξουμε τους τελευταίους 15 χειμώνες, περίπου 644 TWh.

Αν κοιτάξουμε τους τελευταίους 10 χειμώνες – για να εξηγήσουμε τη μείωση της παραγωγής της ΕΕ – περίπου 700 TWh.

Αν πάρουμε τους χειρότερους χειμώνες, κάπου μεταξύ 818 και 853 TWh.

Τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης είναι 742 TWh και αυξάνονται σε περίπου 100 TWh το μήνα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες 108 TWh στην Ουκρανία – μέρος αυτού του φυσικού αερίου θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο για την κάλυψη της ζήτησης της ΕΕ.

Με άλλα λόγια, η εικόνα είναι πολύ πιο ελπιδοφόρα.

Δεν υπάρχει λόγος εφησυχασμού, φυσικά – αλλά η ταχεία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου εν αναμονή σοβαρών ελλείψεων τον ερχόμενο χειμώνα φαίνεται σαν μια ακραία απάντηση σε όσα δείχνουν τα στοιχεία».

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