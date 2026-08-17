Γερμανία: Επείγει η αλλαγή προς μικτά δάση, καθώς οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται σε πιο υγρές περιφέρειες

Ο επικεφαλής του Γερμανικού Συμβουλίου Δασοκομίας ζητάει να πραγματοποιηθεί επειγόντως μια αλλαγή προς μικτά δάση, σε απάντηση στις σοβαρές πυρκαγιές στη Γερμανία και το Βέλγιο.

Ο Κρίστιαν Χάαζε, πρόεδρος του Γερμανικού Συμβουλίου Δασοκομίας, δήλωσε μιλώντας σήμερα το πρωί στον δημόσιο γερμανικό ραδιοσταθμό Deutschlandfunk ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προνοητικότητα.

«Και αυτό σημαίνει για εμάς, ως ιδιοκτήτες δασών: δασική μετατροπή, δασική μετατροπή, δασική μετατροπή. Πρέπει να φύγουμε από τα καθαρά κωνοφόρα και να στραφούμε προς τα μικτά δάση», δήλωσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Το γεγονός ότι πυρκαγιές σημειώνονται τώρα σε περιοχές που χαρακτηρίζονταν τυπικά «υγρές περιφέρειες» ή «περιφέρειες αυξημένης υγρασίας», δείχνει ξεκάθαρα ότι η κλιματική αλλαγή προχωρεί, δήλωσε. «Πρέπει να φυτέψουμε φυτά», λέει ο Χάαζε, ο οποίος είναι επίσης βουλευτής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) στο ομοσπονδιακό γερμανικό κοινοβούλιο.

Η μετατροπή των δασών βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο: «Θα απαιτήσει σίγουρα άλλη μια δεκαετία».

Δεν ήταν δυνατό να δημιουργηθούν απλώς εκτεταμένες αποψιλωμένες περιοχές σε υγιή δάση, δήλωσε. «Παντού άνθρωποι βρίσκονται στη διαδικασία να φυτεύουν νεαρά δένδρα». Αν αυτό γίνει σε λάθος χρόνο, θα πεθάνουν και πάλι, πρόσθεσε.

«Αυτές είναι διαδικασίες που παίρνουν κάποιο χρόνο και πρέπει να τις φέρουμε σε πέρας πιο γρήγορα», δήλωσε.