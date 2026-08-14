Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία - Κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Στη Γερμανία περίπου 1.800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, στην Κροατία τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που έφθασε σε τουριστική τοποθεσία, ενώ στη Γαλλία απομακρύνθηκαν 525 άνθρωποι από τα σπίτια τους, λόγω πυρκαγιάς σε πευκοδάσος στη Λαντ

Οι αρχές στη Γερμανία έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αφού πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.

Οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως το χωριό Γκέι και να κατευθυνθούν προς ένα κέντρο αρωγής που στήθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο στο γειτονικό χωριό Στρας, ανέφεραν δημοτικοί αξιωματούχοι σε δήλωση που εξέδωσαν στις 4 π.μ. (05:00 ώρα Ελλάδας). Πριν από λίγο το Γερμανικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ότι η εκκένωση του Γκέι ολοκληρώθηκε.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάρουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, την ταυτότητά τους και φάρμακα που ενδεχομένως χρειάζονται.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο ανέφερε πως χθες, Πέμπτη, οι αρχές είχαν ανακοινώσει πως πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 250 στρέμματα δάσους στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης WDR, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) έστειλαν επιτόπου «δύο άρματα μάχης για να ανοίξουν περάσματα μέσα στο δάσος που καίγεται».

Γαλλία: Απομακρύνθηκαν 525 άνθρωποι από τα σπίτια τους λόγω πυρκαγιάς σε πευκοδάσος στη Λαντ

Οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 χωρικούς μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε πευκοδάσος στη νοτιοδυτική περιφέρεια Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που είχε ήδη καεί από μεγάλες πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι.

Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει 11.000 στρέμματα αφότου ξέσπασε χθες, Πέμπτη, επεκτάθηκε και έχει φθάσει σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το κέντρο του χωριού Λουγκλόν, είπε σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους ο νομάρχης Ζιλ Κλαβρέλ.

«Η κατάσταση δεν είναι καλή», παραδέχθηκε προσθέτοντας ότι 500 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τη βοήθεια έξι πυροσβεστικών αεροσκαφών. «Οι επόμενες 15 ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας», πρόσθεσε.

Η αστυνομία απομάκρυνε από το χωριό 525 κατοίκους, ενώ έχουν κλείσει οι δρόμοι που οδηγούν προς βορρά και προς νότο από το χωριό.

Σύμφωνα με τον νομάρχη, μέχρι στιγμής δεν έχει καεί καμιά κατοικία, αν και ορισμένες απέχουν μόνο μερικές δεκάδες μέτρα από τη ζώνη της πυρκαγιάς.

Το Λουγκλόν βρίσκεται περίπου 100 χλμ. νοτιοανατολικά της τουριστικής περιοχής του Κόλπου της Αρκασόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν στα τέλη Ιουλίου περισσότερα από 500.000 στρέμματα και προκάλεσαν την απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων.

Κροατία: Τουλάχιστον 19 τραυματίες από πυρκαγιά που έφθασε σε τουριστική τοποθεσία

Πυρκαγιά στην Κροατία, που ενισχύεται από ισχυρούς ανέμους, έφθασε σήμερα στην τουριστική πόλη Ομίς, υποχρεώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή και απειλώντας κατοικίες και οχήματα, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Οι φλόγες έχουν τυλίξει οικισμούς και δένδρα και κοκκίνησαν τον νυκτερινό ουρανό πάνω από την Ομίς, μια γραφική πόλη που περιβάλλεται από δένδρα και βραχώδεις λόφους στην τουριστική Δαλματική ακτή της Κροατίας.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι δέχθηκαν τις φροντίδες μελών των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, μετέδωσε το μέσο ενημέρωσης N1. Δύο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Σπλιτ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειότερα, δήλωσε ο περιφερειάρχης Μπλαζένκο Μπόμπαν. «Είχαμε μια εξαιρετικά δύσκολη νύκτα, η κατάσταση είναι περίπλοκη στην περιοχή από την Λοκβα Ρογκόζνιτσα μέχρι την Ομίς», δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Σλάβκο Τουτσάκοβιτς.

«Η φωτιά συνεχίζει να επεκτείνεται. Ο άνεμος δεν μας βοηθάει καθόλου. Πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί από τις φλόγες, άλλα απειλούνται σοβαρά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αντιδήμαρχος της Ομίς Ιβάν Παβίτσεβιτς.

Συνολικά 157 πυροσβέστες και 44 πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες στη διάρκεια της νύκτας, ενώ πρόσθετες ενισχύσεις από αρκετές άλλες κροατικές κομητείες αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Ένα τμήμα μεγάλου παραλιακού αυτοκινητόδρομου στην περιοχή έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Η πόλη έχει ανοίξει το αθλητικό κέντρο της για να χρησιμεύσει ως καταφύγιο για τους πυρόπληκτους και περίπου 1.000 άνθρωποι παρέμειναν εκεί στη διάρκεια της νύκτας. Πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται επιτόπου για την περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν άνθρωποι διά θαλάσσης, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.