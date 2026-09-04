Η ΕΛΣΤΑΤ στην 90 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) συμμετέχει για άλλη μια χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) καλλιεργώντας σταθερά έναν ισχυρό δεσμό επικοινωνίας με την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Διαδραστικές εφαρμογές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, ανανεωμένο πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό για τις επίσημες στατιστικές της χώρας περιλαμβάνονται στις δράσεις της.

Στο περίπτερο 15 (stand 30) της 90 ης ΔΕΘ, οι επισκέπτες/τριες θα μπορούν να ενημερωθούν για τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό, την οικονομία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τη γεωργία και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του καθιερωμένου θεσμού της τιμώμενης χώρας στη ΔΕΘ, η ΕΛΣΤΑΤ θα διανέμει ειδική έκδοση με στοιχεία δημογραφίας, εμπορίου και τουρισμού για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας. Παράλληλα, παρουσιάζει για πρώτη φορά μία διαδραστική εφαρμογή εμπνευσμένη από τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, την καθημερινότητα και τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Το «Κουίζ: Ελλάδα & Ιαπωνία» αντλεί στοιχεία από τις έρευνες των στατιστικών αρχών των δύο χωρών επιχειρώντας μια σύντομη «γνωριμία» κάθε ενδιαφερόμενου/ης με αυτές.

Δίνοντας έμφαση στη στρατηγική της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας», η ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει το έκτο, κατά σειρά δημοσίευσης, τεύχος των εκπαιδευτικών τετραδίων θεωρίας και ασκήσεων «Οι αριθμοί και η ζωή μας» που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το νέο τεύχος (ΤΕΥΧΟΣ Iα) αφορά στους μαθητές των τεσσάρων τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και αποσκοπεί στην εισαγωγή τους στον κόσμο των επίσημων στατιστικών, μέσα από παραδείγματα, δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις κατάλληλες για την ηλικία τους. Επιπλέον, οργανώνονται και φέτος εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που προγραμματίζουν επισκέψεις στο περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται επίσης, ότι ευθυγραμμιζόμενη με την ανάγκη περαιτέρω προστασίας του περιβάλλοντος, η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει φέτος στη δραστική μείωση των εκτυπώσεων των εκδόσεών της προτάσσοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιορισμού του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Το παραδοσιακό έντυπο υλικό αντικαθίσταται σχεδόν ολοκληρωτικά από ψηφιακά μέσα, κώδικες QR και διαδραστικές οθόνες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ταυτόχρονα με την παρουσία της στη ΔΕΘ, η ΕΛΣΤΑΤ εγκαινιάζει την επέκταση της παρουσίας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) με τη διαμόρφωση επίσημης σελίδας στο FACEBOOK (https://www.facebook.com/StatisticsGR).

Τα εγκαίνια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κ. Αθανάσιο Κατσή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 13:00.

Όλο το πληροφοριακό υλικό που παρουσιάζεται στο περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμο και στον υπερσύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/elstat-90-tif