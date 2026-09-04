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Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από σφοδρές καταιγίδες

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από σφοδρές καταιγίδες
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 09:49
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Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, μία ημέρα αφού καταιγίδες σπάνιας σφοδρότητας πλημμύρισαν τους κεντρικούς οδικούς άξονες της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά.

«Πλημμύρες κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, δέντρα και κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», δήλωσε σήμερα η δήμαρχος του Τορόντο Ολίβια Τσόου.

Στο Τορόντο, μέσα σε λίγες ώρες χθες, έπεσε βροχή ποσότητας μεγαλύτερης από το σύνολο της μέσης βροχόπτωσης για ολόκληρο τον μήνα Σεπτέμβριο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Θα το χαρακτηρίζαμε την καταιγίδα του αιώνα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των υπηρεσιών της πόλης Πολ Τζόνσον.

Χθες το βράδυ, ορισμένες συνοικίες της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά δέχθηκαν όγκο βροχής μεταξύ 100-110 χιλιοστών, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ριπές ανέμου, που έπνεαν με ταχύτητα έως 84 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, μεταξύ άλλων σε ένα στάδιο χωρητικότητας 50.000 θέσεων.

Προβλήματα υπήρξαν και στις αερομεταφορές χθες το βράδυ.

Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά της περιοχής του Τορόντο παραμένουν σήμερα βυθισμένα στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της επαρχίας του Οντάριο, την ώρα που επιχειρήσεις για το άνοιγμα των δρόμων βρίσκονται σε εξέλιξη.

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