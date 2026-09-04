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Το πρόγραμμα Κυρ. Μητσοτάκη για σήμερα, αύριο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα Κυρ. Μητσοτάκη για σήμερα, αύριο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 14:14
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα ολοκληρωθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστήσει σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα ολοκληρωθεί τα περισσότερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει τα εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).

Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

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