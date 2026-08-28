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Η Amazon υπογράφει τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας στην Γερμανία και επενδύει σε νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία
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Η Amazon υπογράφει τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας στην Γερμανία και επενδύει σε νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία

Η Amazon υπογράφει τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας στην Γερμανία και επενδύει σε νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 15:46
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Η Amazon υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας (PPA) που έχει υπάρξει ποτέ στη Γερμανία, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε επενδύσεις σε τέσσερα νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία.

Στη Γερμανία, η Amazon συμφώνησε να αγοράσει 600 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας από το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Gennaker στη γερμανική Βαλτική Θάλασσα, χρηματοδοτώντας την εταιρεία Skyborn Renewables προκειμένου να προχωρήσει με την κατασκευή του έργου.

Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Gennaker θα βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τις ακτές της βορειοανατολικής Γερμανίας και, μόλις τεθεί σε λειτουργία, αναμένεται να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο περισσότερων από ενός εκατομμυρίου γερμανικών νοικοκυριών ετησίως.

Η Amazon έχει επίσης υπογράψει τέσσερις Συμφωνίες Αγοράς Ενέργειας στη Σουηδία, ανεβάζοντας τη συνολική της δυναμικότητα ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα στη χώρα σε σχεδόν 1 GW - που ισοδυναμεί με την τροφοδοσία περισσότερων από 350.000 σουηδικών νοικοκυριών κάθε χρόνο.

Η Amazon έχει πλέον επενδύσει σε συνολικά εννέα έργα αιολικής ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας στη Σουηδία.
«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη ενέργεια και χρειάζεται αυτή η ενέργεια να είναι απαλλαγμένη από άνθρακα, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή για όλους», δήλωσε η Gulfem Toygar, διευθύντρια χώρας της Amazon Σουηδίας. «Οι επενδύσεις μας στην αιολική ενέργεια στη Σουηδία αποτελούν μέρος του τρόπου με τον οποίο βοηθάμε να φέρουμε περισσότερη ενέργεια χωρίς άνθρακα στο δίκτυο».

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