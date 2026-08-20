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Κλιματική Αλλαγή: 14.000 θάνατοι στη Γερμανία και 4.500 στην Ισπανία συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες

Κλιματική Αλλαγή: 14.000 θάνατοι στη Γερμανία και 4.500 στην Ισπανία συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 14:26
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Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από την 1η Ιουνίου ως τις 19 Αυγούστου.

Στη Γερμανία περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τις 6 Απριλίου ως τις 9 Αυγούστου στη διάρκεια επεισοδίων καύσωνα, ένας αριθμός που ξεπερνά το ρεκόρ του 2018, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

To 2018 είχαν καταγραφεί στη χώρα 8.900 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη.

Οι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών έχουν επηρεαστεί περισσότερο, με τους περισσότερους θανάτους (7.040) να καταγράφονται σε άτομα άνω των 85 ετών.

Σύμφωνα με το RKI, 9.600 θάνατοι εντοπίζονται την εβδομάδα 22 με 28 Ιουνίου, στη διάρκεια της οποίας στη Γερμανία επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα, με τη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές να ξεπερνά τους 41 ° Κελσίου.

Ρεκόρ θανάτων και στην Ισπανία

Στο μεταξύ το ινστιτούτο υγείας Κάρολος Γ’ της Μαδρίτης ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδόν 4.500 θάνατοι στην Ισπανία συνδέονται με τη ζέστη.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουνίου ως τις 19 Αυγούστου και ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για το διάστημα αυτό. Συγκριτικά, πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν καταγραφεί 3.073 θάνατοι που συνδέονταν με τις υψηλές θερμοκρασίες και το 2024 είχαν σημειωθεί 1.890. Αντίστοιχος αριθμός καταγράφεται μόνο το 2022 (4.520).

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης η Ισπανία έζησε φέτος ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, με πολλά κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με τις φετινές υψηλές θερμοκρασίες να συγκρίνονται μόνο με αυτές του 2022, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet). Παράλληλα ο φετινός Ιούλιος ήταν «ο πιο ξηρός» από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή στοιχείων, το 1961, πρόσθεσε η Aemet.

Η Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερης διάρκειας και πιο συχνά κύματα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά πολύ τους 40 ° Κελσίου.

Η ζέστη σπάνια προκαλεί από μόνη της άμεσο θάνατο, εκτός, για παράδειγμα, από τις περιπτώσεις θερμοπληξίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο θάνατος οφείλεται σε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και υποκείμενων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις. Γι' αυτό οι θάνατοι αυτοί αναφέρεται ότι συνδέονται με τη ζέστη.

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