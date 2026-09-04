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Γιώργος Κώτσηρας: Νέα εποχή για τις συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη

Γιώργος Κώτσηρας: Νέα εποχή για τις συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 11:34
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Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με μέλη των διοικητικών συμβουλίων του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ και εκπροσώπους των εργαζομένων των δύο οργανισμών.

Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρέθηκαν η δρομολόγηση των 50 νέων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων του ΟΑΣΘ από τις αρχές Σεπτέμβρη, ο σχεδιασμός για περαιτέρω ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, η ολοκλήρωση της πρόσληψης 171 νέων οδηγών και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕΘ, η πορεία υλοποίησης του ενιαίου εισιτηρίου για Μετρό και λεωφορεία και το ενδεχόμενο δημιουργίας «συγκοινωνιακής γραμμής καινοτομίας» για την καλύτερη διασύνδεση σημαντικών κέντρων καινοτομίας της πόλης, όπως το ΝΟΗΣΙΣ, το ΕΚΕΤΑ και η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

Το παρών στη σύσκεψη με τον ΟΣΕΘ έδωσε και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ενώ στη συνάντηση με τα στελέχη του ΟΑΣΘ συμμετείχαν και οι βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου και Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας και Διαμαντής Γκολιδάκης.

Μετά το πέρας των συναντήσεων ο κ. Κώτσηρας πραγματοποίησε μια σύντομη διαδρομή σε ένα από τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία που εντάχθηκαν στην κυκλοφορία από τις αρχές Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΘ, Μανώλη Μπελιμπασάκη και Κώστα Ταγγίρη και την Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕΘ, Βασιλική Τραούδα και Αργύρη Κουζή.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν σε μια νέα εποχή και η αλλαγή αυτή είναι πλέον ορατή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σήμερα είχα την ευκαιρία να μετακινηθώ με ένα από τα 50 νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία που παραλάβαμε πρόσφατα, ως αποτέλεσμα διεθνούς διαγωνισμού που υλοποίησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και εξασφαλίστηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα νέα λεωφορεία έχουν ήδη ενταχθεί στην κυκλοφορία, εξυπηρετώντας πολυπληθείς περιοχές της πόλης καθώς και τη γραμμή του αεροδρομίου.

Η δρομολόγηση των νέων λεωφορείων, σε συνδυασμό με την είσοδο 171 νέων οδηγών στο δυναμικό των αστικών συγκοινωνιών, αναβαθμίζει τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, αυξάνοντας τη συχνότητα των δρομολογίων και βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών.

Τα τελευταία επτά χρόνια ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει ριζικά. Τα λεωφορεία που δρομολογούνται καθημερινά στην πόλη έχουν διπλασιαστεί, ενώ μεγάλο μέρος του στόλου έχει ανανεωθεί με σύγχρονα και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα. Μαζί με την πρόσφατη επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, διαμορφώνεται πλέον ένα πιο σύγχρονο, συνεκτικό και αξιόπιστο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.

Η προσπάθειά μας για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών συνεχίζεται. Με εξασφαλισμένους πόρους από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το ΕΣΠΑ, προγραμματίζουμε την προμήθεια περίπου 175 επιπλέον ηλεκτρικών λεωφορείων για τη Θεσσαλονίκη την επόμενη διετία, ενώ, παράλληλα, προχωρούμε τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του ενιαίου εισιτηρίου για Μετρό και λεωφορεία.

Με σχέδιο και σταθερά βήματα, οικοδομούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, αντάξιο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης».

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