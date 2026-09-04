ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αλ. Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/09/2026 - 15:45
Παρεμβάσεις Σ. Αρναούτογλου στην Ευρωβουλή για ΚΑΠ, στήριξη παραγωγών και πρόληψη δασικών πυρκαγιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 15:03
Το πρόγραμμα Κυρ. Μητσοτάκη για σήμερα, αύριο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 14:14
Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης
ΚΟΣΜΟΣ
04/09/2026 - 13:48
AKtor: Επένδυση 1,2 δις. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/09/2026 - 13:04
Νίκος Τσάφος: Πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται η Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/09/2026 - 12:29
ΗΠΑ: Η μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούζ επανήλθε στα επίπεδα προ του πολέμου, υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος Βανς
ΚΟΣΜΟΣ
04/09/2026 - 11:47
Γιώργος Κώτσηρας: Νέα εποχή για τις συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 11:34
Η ΕΛΣΤΑΤ στην 90 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/09/2026 - 10:43
ΠΑΣΟΚ: Ευχαριστούμε για τη δικαίωση, κ. Μητσοτάκη. Τώρα πείτε μας και για τα τιμολόγια ρεύματος των πολλών που αυξήθηκαν 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 10:40
Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από σφοδρές καταιγίδες
ΚΟΣΜΟΣ
04/09/2026 - 09:49
Σταύρος Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 09:11
Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Χούκερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 08:48
Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε μονάδες παραγωγής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
04/09/2026 - 08:32
Νίκος Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 - 08:19
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος στο περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ στη ΔΕΘ: Τολμάς να απαντήσεις «Πόσο για τα μπάζα είσαι;»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/09/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Αν το 80% των προγραμμάτων τους είναι ίδιο, γιατί Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι εχθροί;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/09/2026 - 08:09
Ηλεκτροπαραγωγή: Στα ύψη η κατανάλωση φυσικού αερίου - Δεύτερη υψηλότερη επίδοση στο 8μηνο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/09/2026 - 08:07
Εξοικονομώ 2023 και 2025: Νέα όρια δαπανών και «δεύτερη ευκαιρία» για απορριφθείσες αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/09/2026 - 08:05
Πρέπει να κάνουμε restart στο κινητό μετά από update; Τι συνιστούν οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/09/2026 - 07:27
Έξυπνες πρίζες: Οι κρυφοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και το δίκτυο του σπιτιού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/09/2026 - 07:26
ΔΕΘ: Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:51
Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:33
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Όλοι δυναμικά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 15:27
Κέρδος 10€ σε Gο For More πόντους με αγορές καυσίμων ελίν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/09/2026 - 15:24
Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη: Οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/09/2026 - 14:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Αύγουστος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/09/2026 - 14:10
Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/09/2026 - 13:41
Συμμετοχή Πράσινου Ταμείου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 13:14
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/09/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Σταύρος Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης
Newsroom
Παρασκευή, 04/09/2026 - 09:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Αλεξανδρούπολη και Έβρο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου πραγματοποίησε περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Έβρου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη και τον Γενικό Γραμματέα Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλο.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, οι Βουλευτές Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Σταύρος Κελέτσης και Τάσος Δημοσχάκης, τους Δημάρχους Σουφλίου, κ. Παναγιώτη Καλακίκο, Σαμοθράκης, κ. Αθανάσιο Βίτσα, τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ναϊτίδη, τους Δασάρχες Αλεξανδρούπολης, κ. Γιώργο Πιστόλα, Σουφλίου, κ. Γιάννα Δαγκάκη, τον Πρόεδρο του τμήματος Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γιώργο Τσαντόπουλο, καθώς και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Κώστα Τριάντη και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα και Δαδιάς, κυρία Σύλβια Ζακκάκ.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις FSRU της Αλεξανδρούπολης, από όπου δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, την ενεργειακή πύλη της Πατρίδας μας και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές πύλες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Το FSRU της Αλεξανδρούπολης, μαζί με τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής, τους αγωγούς, τις διασύνδεσης και τον Κάθετο Διάδρομο, δημιουργούν μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο προς τον Βορρά, στην οποία η Αλεξανδρούπολη πρωταγωνιστεί, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία ανοίγει πλέον τον δρόμο και προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η σημερινή παρουσία εδώ 11 Διαχειριστών από 9 χώρες αποτυπώνει τη διεθνή σημασία αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, 15 εταιρείες από 7 χώρες έχουν δεσμεύσει δυναμικότητα στον Κάθετο Διάδρομο. Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη δυναμική του έργου και στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Η Αλεξανδρούπολη και, ευρύτερα, ο Έβρος βρίσκεται στην καρδιά της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Από ακριτική περιοχή, ο Έβρος γίνεται ευρωπαϊκή πύλη. Μια πύλη ενέργειας, ανάπτυξης και ασφάλειας. Η Ελλάδα δυναμώνει και εδραιώνει σταθερά τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή και στην Ευρώπη.»

Στη συνέχεια ο κ. Παπασταύρου είχε την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά, στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τον κ. Mario Nava, Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ επισκέφθηκε και τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο Β’ και του ευχήθηκε για την ονομαστική του εορτή.

Κατόπιν, είδε από κοντά την εξέλιξη των έργων Antinero για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών στον οικισμό Άβαντα και ενημερώθηκε για τις δράσεις από τον Διευθυντή Δασών Αλεξανδρούπολης, κ. Πέτρο Ανθόπουλο, τον Δασάρχη Αλεξανδρούπολης, κ. Γεώργιο Πιστόλα, καθώς και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, κ. Ελένη Φλασκή. Συγκεκριμένα ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των υδρονομικών και αντιπλημμυρικών έργων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την καμένη περιοχή και αφορούν 175 σημεία και 350 περίπου φράγματα.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε το Κέντρο Ενημέρωσης του ΟΦΥΠΕΚΑ, όπου συζητήθηκε η πρωτοποριακή πρωτοβουλία του φορέα, πρώτη στην Ευρώπη, η οποία αφορά στη δημιουργία ειδικών τεχνητών φωλιών για την προστασία των άγριων πτηνών. Τέλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ κ. Κώστα Τριάντη και τη Δασάρχη Σουφλίου, κ. Γιάννα Δαγκάκη, ο Υπουργός μετέβη στη Δαδιά, όπου πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παραχώρηση του Παρατηρητηρίου Άγριων Πτηνών από τη Δασική Υπηρεσία Έβρου στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος στο εξής αναλαμβάνει τη λειτουργία του.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη Δαδιά, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Δαδιά, τον Σεπτέμβριο του 2023, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής, μάρτυρες της αναγέννησης της φύσης. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που προγραμματίσαμε: αντιπλημμυρικά έργα, έργα πρόληψης και έργα AntiNERO, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα εκτείνονται σε 175 σημεία της περιοχής, με σχεδόν 350 φράγματα και προφράγματα, για τη θωράκιση της Αλεξανδρούπολης, του Σουφλίου και άλλων οικισμών, αλλά και για την προστασία και αποκατάσταση του δάσους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια και τους Δήμους και βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς, τη Δασική Υπηρεσία, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια και τους Δημάρχους, για να δούμε από κοντά την πρόοδο των έργων και τα επόμενα βήματα για τον Έβρο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Δασική Υπηρεσία και στους αναδόχους για τη δουλειά που έχει γίνει. Σήμερα, το δάσος ξαναγεννιέται. Η ζωή επιστρέφει. Και μαζί με τη φύση, αναγεννιέται η ελπίδα για τη Δαδιά και ολόκληρο τον Έβρο».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Χούκερ
Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Χούκερ 04 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΣΟΚ: Ευχαριστούμε για τη δικαίωση, κ. Μητσοτάκη. Τώρα πείτε μας και για τα τιμολόγια ρεύματος των πολλών που αυξήθηκαν 20% 04 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΣΟΚ: Ευχαριστούμε για τη δικαίωση, κ. Μητσοτάκη. Τώρα πείτε μας και για τα τιμολόγια ρεύματος των πολλών που αυξήθηκαν 20%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νίκος Τσάφος: Πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται η Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Νίκος Τσάφος: Πόσο φυσικό αέριο χρειάζεται η Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο;

Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνέδριο με πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη Μέση Ανατολή στις Βρυξέλλες

Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη: Οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη: Οι αστικές αναπλάσεις του ΥΠΕΝ βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας

Oι ενεργειακές διασυνδέσεις στο επίκεντρο της συνάντηση Σ. Παπασταύρου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Oι ενεργειακές διασυνδέσεις στο επίκεντρο της συνάντηση Σ. Παπασταύρου με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό τοπίο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο ενεργειακό τοπίο

Φυσικό αέριο: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση των αυξήσεων στην Ευρώπη- Άλμα 13% τον Αύγουστο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση των αυξήσεων στην Ευρώπη- Άλμα 13% τον Αύγουστο