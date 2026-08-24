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Greenpeace: Στα 36 δισ. ευρώ το κόστος της παρατεταμένης ξηρασίας για τη γερμανική οικονομία

Greenpeace: Στα 36 δισ. ευρώ το κόστος της παρατεταμένης ξηρασίας για τη γερμανική οικονομία
Newsroom
Δευτέρα, 24/08/2026 - 12:56
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Οικονομική ζημία ύψους τουλάχιστον 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει προκαλέσει έως τώρα η παρατεταμένη ξηρασία στη Γερμανία, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace, η οποία κάνει λόγο για «ύστατη προειδοποίηση» και ζητά την άμεση λήψη μέτρων.

Σε έκθεσή της, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στο Αμβούργο, η Greenpeace εκτιμά ότι οι απώλειες από την καταστροφή καλλιεργειών, τις δασικές πυρκαγιές και το κόστος υγειονομικής περίθαλψης λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, ανέρχονται στο 1% του ΑΕΠ της Γερμανίας. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στους υπολογισμούς της η οργάνωση συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση ζημίας στους τομείς των μεταφορών, της περίθαλψης, της δασοκομίας και της γεωργίας, καθώς και τον περιορισμό της παραγωγικότητας.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη ζημία αφορά την αγορά εργασίας: με περίπου 25 ημέρες ακραίας ζέστης, οι απώλειες στην παραγωγικότητα και οι απουσίες εκτιμάται ότι έχουν μέχρι τώρα κοστίσει 10,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές ζημίες, ύψους τουλάχιστον 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπολογίζονται μάλιστα συντηρητικά, διευκρινίζουν οι ερευνητές της Greenpeace, καθώς πολλές επιπτώσεις, όπως π.χ. αυτές των δασικών πυρκαγιών, της απώλειας βιοποικιλότητας και πόσιμου νερού ή της ρύθμισης του μικροκλίματος, δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. «Το πραγματικό κόστος ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες αυτού του καλοκαιριού, είναι πολύ υψηλότερο από τους υπολογισμούς μας», δήλωσε ο οικονομικός εμπειρογνώμονας της Greenpeace Μαουρίτσιο Βάργκας και πρόσθεσε: «Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα: Απλώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πριν. Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί στην κλιματική κρίση με την απαραίτητη σοβαρότητα, ήδη στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου». Για όλη την Ευρώπη, τόνισε, αυτό το καλοκαίρι των ακραίων φαινομένων πρέπει να αποτελέσει την ύστατη προειδοποίηση».

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