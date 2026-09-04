Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Ά. Χούκερ

Με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για Πολιτικές Υποθέσεις, Άλισον Χούκερ, παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με τη συνεργασία των δύο χωρών να διευρύνεται σταθερά σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Συζητήθηκαν οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και η συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στο πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε σχετικά: «H πατρίδα μας γίνεται ακόμα πιο ισχυρή από την ενίσχυση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα στη συνάντησή μου με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για Πολιτικές Υποθέσεις, Allison Hooker, παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Σταθήκαμε ιδιαίτερα στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Συζητήσαμε επίσης για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, σε συνέχεια των σημαντικών επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και, φυσικά, για τη στενή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με αμερικανικές επιχειρήσεις στον τομέα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομήσει μια ισχυρή στρατηγική σχέση, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο»!