Γερμανία: Δεύτερος Ουκρανός ύποπτος για τη συμμετοχή του στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream συνελήφθη

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη στην Κροατία ενός Ουκρανού που φέρεται να εμπλέκεται στη δολιοφθορά των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022.

Ο Βλαντίμιρ Ζ. συνελήφθη στην παράκτια πόλη Πούλα της Κροατίας από την τοπική αστυνομία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και θα εκδοθεί στη Γερμανία, ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τον Ιούλιο η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία είχε απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος ενός άλλου Ουκρανού, του πρώην αξιωματικού του στρατού Σέρχιι Κ. για την εμπλοκή του στη δολιοφθορά του αγωγού, κατηγορώντας τον ότι ενήργησε για λογαριασμό ουκρανικών κρατικών οντοτήτων.

Το Κίεβο επιμένει ότι δεν οργάνωσε τη δολιοφθορά, αλλά δεν έχει κρύψει την ικανοποίησή του για τις ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί, κρίνοντας νόμιμη οποιαδήποτε επίθεση μπορεί να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Στη σημερινή της ανακοίνωση η εισαγγελία ανέφερε ότι ο Βλαντίμιρ Ζ., επαγγελματίας δύτης, ανήκε στην ομάδα με επικεφαλής τον Σέρχιι Κ. η οποία τοποθέτησε εκρηκτικά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 κοντά στο δανέζικο νησί Μπόρνχολμ.

Η ομάδα αυτή χρησιμοποίησε ένα ιστιοφόρο από την πόλη Ροστόκ, στη βόρεια Γερμανία, το οποίο είχαν νοικιάσει συνεργοί της από γερμανική εταιρεία χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα.

Τόσο η Ρωσία όσο και δυτικές χώρες έχουν χαρακτηρίσει δολιοφθορά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 - λίγους μήνες μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία -- στους αγωγούς φυσικού αερίου.

Από τις εκρήξεις υπέστησαν ζημιές οι αγωγοί Nord Stream 1 - μέσω του οποίου η Ρωσία εξήγαγε αέριο στην Ευρώπη--και Nord Stream 2 -ο οποίος δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.