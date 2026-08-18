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ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδo βρίσκεται η στάθμη των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στη χώρα

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδo βρίσκεται η στάθμη των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στη χώρα
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 12:35
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Η στάθμη των δύο λιμνών που συνιστούν τους μεγαλύτερους ταμιευτήρες νερού των ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδό της λόγω της ξηρασίας στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το σαββατοκύριακο.

Το ρεκόρ αυτό φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ποταμός Κολοράντο, κρίσιμης σημασίας πόρος για 40 εκατομμύρια ανθρώπους, που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως ο ποταμός αυτός τροφοδοτεί τη Λίμνη Πάουελ και τη Λίμνη Μιντ, δύο ταμιευτήρες όπου έχουν εγερθεί γιγάντια φράγματα για να διανέμεται το νερό στο σύνολο της χρονιάς και να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τουρμπίνες.

Την Κυριακή, η στάθμη της Λίμνης Πάουελ είχε πέσει στα 1.072,83 μέτρα πάνω από αυτήν της θάλασσας, δηλαδή μερικά εκατοστά κάτω από τα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδά της, που είχαν καταγραφεί το 2023.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, η στάθμη της Λίμνης Μιντ είχε επίσης πέσει στο χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ επίπεδό της.

Την Κυριακή βρισκόταν στα 316,9 μέτρα, σύμφωνα τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Bureau of Reclamation, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επίβλεψη του Κολοράντο.

Η στάθμη των δύο λιμνών απέχει πλέον μερικά μέτρα από το κρίσιμο όριο πέραν του οποίου θα μπορούσε να επηρεαστεί η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επτά πολιτείες που εξαρτώνται από τον ποταμό Κολοράντο διαφωνούν εδώ και χρόνια για τον τρόπο που θα πρέπει να κατανέμονται τα νερά του, χωρίς να καταφέρνουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων αυτών υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμεύσει ως διαιτητής, αποκαλύπτοντας στα τέλη Ιουλίου σχέδιο που προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς για να αντιμετωπιστεί η χρόνια ξηρασία που απειλεί τον ποταμό.

Το νέο αυτό σχέδιο επιτρέπει την επιβολή περιορισμών στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα, για να μειώνουν τη συλλογική κατανάλωσή τους ως και 3,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως ως το 2036 -όγκος που αντιστοιχεί σε 1,5 εκατομμύρια πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Το σχέδιο αυτό δεν απαιτεί σημαντικές προσπάθειες από το Κολοράντο, τη Γιούτα, το Γουαϊόμινγκ και το Νέο Μεξικό, τις άλλες πολιτείες που εξαρτώνται από τον ποταμό, μια αμφισβητούμενη ανισορροπία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστικό αγώνα, σύμφωνα με το AFP.

Η Αριζόνα έχει ήδη κάνει πρόβλεψη για τη διάθεση εκατομμυρίων δολαρίων για πιθανές προσφυγές στα δικαστήρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 12:53
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