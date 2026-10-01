ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέτη Πέρκα: Ο Πρωθυπουργός γράφει επιστολές, οι πολίτες όμως πληρώνουν τους λογαριασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:43
Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην ευρωζώνη ως προς το ύψος των ενισχύσεων για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 15:00
ΥΠΕΞ: Έναρξη της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 14:08
Νέα Αριστερά: Η Δίκαιη Μετάβαση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από μεμονωμένες «εμβληματικές» επενδύσεις ιδιωτικών ομίλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 13:22
Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Αύγουστος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/10/2026 - 12:23
Μ. Γραφάκος: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση η διαχείριση αποβλήτων-28 μονάδες υπό κατασκευή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/10/2026 - 11:42
Γ. Μανιάτης: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων στην πρώτη γραμμή του “Made in Europe” και της πράσινης μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 11:05
Πρώτη πιστοποίηση Zero Waste to Landfill στον ενεργειακό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 10:49
Αντ. Μιτζάλης: Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επένδυση στην αγορά εργασίας οι προϋποθέσεις για το αύριο των κατασκευών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
01/10/2026 - 10:42
ΕΒΕΠ: Μικρή ανακούφιση ρευστότητας και προστασία της συνέπειας με ζητούμενο την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 10:18
ΥΠΕΘΟΟ: Αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης σε 15 λεπτά – Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 09:27
Τροπολογία της ΚΟ ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμός Μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 09:22
Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/10/2026 - 09:16
WindEurope: Δύο έργα της Principia στις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για τη βιοποικιλότητα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/10/2026 - 08:43
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν Parviz Shahbazov
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/10/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Αρνητής της πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/10/2026 - 08:11
Καύσιμα: Οι νέες τιμές στην αντλία και το στοίχημα των 1,75 ευρώ στο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:08
Μπαταρίες: Έκτη στην Ευρώπη η Ελλάδα με pipeline 27 GW- Μόλις 0,7 GW σε λειτουργία
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
01/10/2026 - 08:06
Το «μαρτύριο της σταγόνας» με τα μέτρα το χειμώνα - Αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:05
Καύσιμα: Τι αλλάζει από σήμερα σε diesel και βενζίνη – Ο νέος φόβος για τρόφιμα και ρεύμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/10/2026 - 08:02
Πώς η νέα ενεργειακή κρίση αναζωπυρώνει τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/10/2026 - 06:51
Πώς να θωρακίσετε ενεργειακά το σπίτι σας πριν έρθουν τα πρώτα κρύα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 06:51
Γιατί αργεί να ζεσταθεί ο φούρνος: 8 αιτίες και πώς επηρεάζουν την κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/10/2026 - 06:51
ABB: Η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/09/2026 - 15:45
ΙΕΝΕ και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας: Εκδήλωση για τις Προκλήσεις των Ενεργειακών Αγορών στη ΝΑ Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:42
Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 15:35
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Προγράμματος Στατιστικών Εργασιών ΥΠΕΝ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:34
Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/09/2026 - 15:28
METLEN & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/09/2026 - 15:02
GreenTank: Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/09/2026 - 14:33

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Αύγουστος 2026)

Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Αύγουστος 2026)
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 12:23
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Αύγουστος 2026)

1.Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 188 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Εκκαθάρισης, που βασίζονται στις τρέχουσες Μηνιαίες Εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ:

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 8ος του 2026οςΣτοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 8ος του 2026

Μετά την έγκριση της εκάστοτε ετήσιας Εκκαθάρισης από τη ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα δημοσιοποιήσει τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία, ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ.

2. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 36 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης:

Μηνιαίο Δελτίο Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 8ος του 2026

4. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία
Eurelectric: Η ηλεκτρική ενέργεια άντεξε στους κλυδωνισμούς το 2026, ανάγκη για αποθήκευση και ευελιξία 30 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Ιούλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Ιούλιος 2026)

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Κηφισιάς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Κηφισιάς

Έξυπνοι μετρητές: Πατάει «γκάζι» ο ΔΕΔΔΗΕ- Εγκαθιστά πάνω από 4.000 την ημέρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έξυπνοι μετρητές: Πατάει «γκάζι» ο ΔΕΔΔΗΕ- Εγκαθιστά πάνω από 4.000 την ημέρα

ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών

Ευ. Τουρνάς: 830 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο – Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευ. Τουρνάς: 830 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο – Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης