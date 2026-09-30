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Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πόσο πέφτει ο λογαριασμός ρεύματος με το net-billing

Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πόσο πέφτει ο λογαριασμός ρεύματος με το net-billing
Άννα Διανά
Τετάρτη, 30/09/2026 - 08:00
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Το πόσο μπορεί να περιορίσει τον λογαριασμό ρεύματος ενός νοικοκυριού ένα φωτοβολταϊκό και πόσο αλλάζει η οικονομική εξίσωση όταν προστεθεί μπαταρία επιχειρεί να αποτυπώσει με συγκεκριμένα παραδείγματα ο νέος οδηγός του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την αυτοκατανάλωση.

Πίσω από τους όρους net-billing, zero feed-in και αποθήκευση, το κρίσιμο για τον καταναλωτή είναι πόση από την παραγόμενη ενέργεια καταφέρνει να χρησιμοποιεί την ώρα που παράγεται και πόση αναγκάζεται να διοχετεύει στο δίκτυο, καθώς πλέον οι δύο ποσότητες έχουν διαφορετική οικονομική αξία.

Στο παράδειγμα που παραθέτει ο Σύνδεσμος, ένα νοικοκυριό που θερμαίνεται με αντλία θερμότητας ή κλιματιστικά και έχει ετήσια κατανάλωση 8.500 kWh εγκαθιστά φωτοβολταϊκό ισχύος 5 kWp και μπαταρία χωρητικότητας 5 kWh, επιλέγοντας το μοντέλο του net-billing.

Με βάση τους υπολογισμούς του οδηγού, η συγκεκριμένη εγκατάσταση οδηγεί σε μείωση των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 53,4%.

Στην οικονομική εξίσωση μπαίνει και η φορολογική έκπτωση για τα οικιακά συστήματα. Για φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς μπαταρία που δεν έχουν ενταχθεί ή δεν πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδότησης, οι σχετικές δαπάνες μπορούν να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, κατανεμημένες ισόποσα σε διάστημα πέντε ετών. Το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης ανέρχεται σε 16.000 ευρώ, ενώ το ποσό για την αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο των δαπανών για υπηρεσίες.

Στο net-billing, ο συμψηφισμός της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η πλεονάζουσα ενέργεια που δεν καταναλώνεται τη στιγμή της παραγωγής της εγχέεται στο δίκτυο και μπορεί να αποζημιώνεται για διάστημα 20 ετών, με βάση την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς κατά τις ώρες της έγχυσης. Για τους οικιακούς αυτοκαταναλωτές, μάλιστα, η διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού δεν τους καθιστά επιτηδευματίες και δεν συνεπάγεται σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και τα μικροηλιακά συστήματα με ρευματολήπτη, τα γνωστά ως plug-in, «φωτοβολταϊκά πρίζας» ή «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού», με μέγιστη ισχύ παραγωγής έως 800 W και εγκατεστημένη ισχύ έως 1.000 W.

Ο οδηγός δίνει και εδώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: για ένα τυπικό νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 4.000 kWh, η εγκατάσταση συστήματος 800 W στο μπαλκόνι, με κατακόρυφη τοποθέτηση, υπολογίζεται ότι προσφέρει ετήσιο όφελος 149 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μείωση των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15,7%.

Για τα συγκεκριμένα συστήματα δεν απαιτείται σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον Διαχειριστή ούτε άλλη άδεια ή έγκριση και δεν καταβάλλεται Τέλος Σύνδεσης. Η μέγιστη ισχύς έγχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 W και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς τα 1.000 W ανά παροχή, ενώ εάν υπάρξει έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, αυτή δεν αποζημιώνεται.

Δυνατότητα αυτοκατανάλωσης υπάρχει και για όσους κατοικούν σε πολυκατοικίες. Τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή συγκρότημα κατοικιών μπορούν να συμμετέχουν από κοινού στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και να καθορίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της παραγόμενης ενέργειας. Στο σχήμα μπορούν να ενταχθούν και οι καταναλώσεις των κοινοχρήστων, ενώ εφαρμόζεται εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης από κοινού σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, όταν χρησιμοποιείται επιφάνεια έως το 40% του συνολικού κοινόχρηστου δώματος, η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία 51% των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνονται και οι αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και τη ρύθμιση της εγκατάστασης, με την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων.

Τα παραδείγματα του οδηγού δείχνουν πάντως ότι το οικονομικό αποτέλεσμα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης, το μέγεθος του φωτοβολταϊκού και την ύπαρξη ή όχι αποθήκευσης. Για παράδειγμα κατάστημα με ετήσια κατανάλωση 30.000 kWh και φωτοβολταϊκό 20 kWp, η εφαρμογή net-billing οδηγεί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΣΕΦ, σε μείωση των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60,9% χωρίς μπαταρία, ενώ με την προσθήκη μπαταρίας 20 kWh η μείωση φθάνει στο 77,9%.

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